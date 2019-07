Gravissimo lutto in casa Lecce | è morto Giovanni Semeraro

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) E’ un giorno triste per tutti i tifosi delma in generale per il mondo del calcio. Nelle ultime ore èex patron del, 82 anni, si è spento questa mattina nella Clinica Petrucciani, era stato ricoverato d’urgenza il 7 luglio scorso all’Ospedale Vito Fazzi diper uno scompenso cardiaco. E’ stato azionista di maggioranza di Banca del Salento, divenuta poi Banca 121 fino alla cessione al Monte dei Paschi di Siena, acquistò la squadra di calcio delnel 1994 affidando la presidenza a Mario Moroni, nel giro di due anni portò la squadra in Serie A, nel 2005 divenne presidente del club poi passò il testimone al figlio Pierandrea, nel 2011 la definitiva cessione. Il“esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di, che dal 1994 al 2012 è stato patron ed azionista di rifermento del ...

