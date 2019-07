Caruso-Lajovic | Semifinale Atp Umago 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

Salvatoreha raggiunto ladel torneo ATP 250 di. Il tennista siciliano, nella nottata italiana, ha battuto l'argentino Facundo Bagnis con un netto 6-4 6-0 in un'ora e venti minuti di gioco. Il 26enne nativo di Avola ora si troverà di fronte il serbo Dusan, testa di serie numero quattro del tabellone. Non sarà un match facile per l'azzurro, che proverà comunque a dare il massimo per realizzare il sogno di raggiungere la finale. Il match tra Salvatoree Dusansi giocherà questa sera alle ore 20.00. La partita dell'azzurro sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e in streaming su supertennis.tv. Di seguito il programma completo. Sabato 20 luglio 20.00 ATP 250

