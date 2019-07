Bologna | “Trans aggredita in strada con spranghe Non c’è protezione per chi pratica il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) Il Mit (Movimento Identità Trans) ha denunciato “l’aggressione trasnfobica di una trans sex worker sudamericana regolarmente soggiornante” a. Secondo la denuncia dell’associazione una coppia italiana, un uomo e una donna, alcuni giorni fa ha adescato la trans inper avere una prestazione, salvo poi attirarla in una trappola e picchiarla, insieme ad altre due persone armate di. “Oggi Desy è a casa con grosse contusioni sulle braccia e sulle gambe”, si legge nel post di denuncia del Mit su Facebook. “Non riesce a camminare. Desy (nome di fantasia) ha paura di rivolgersi al pronto soccorso e di denunciare l’aggressione alle autorità competenti. Come Movimento Identità Trans non possiamo non classificare questo episodio se non come di chiara matrice fascista”. Solo pochi giorni fa Gay Lex aveva denunciato ...

