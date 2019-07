Autonomia | Fontana | Paese in mano a cialtroni

No all’Autonomia - l’ira di Fontana e Zaia : Milano, 20 lug. (AdnKronos) – ”Il Paese è nelle mani di cialtroniche per un pugno di voti soffocano un volano di crescita come l’e contrabbandano il tutto come una battaglia nord contro sud”. Spara a zero Attilio Fontana, dopo il no al pacchetto sull’autonomia proposto dal governo. Per il governatore della Lombardia è giunto il momento di denunciare agli italiani ”i biechi interessi politici” che si ...

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il Governo non ha più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...

Zaia e Fontana l'Autonomia? finora solo chiacchiere : "Ci sentiamo presi in giro. E i cittadini hanno ragione ad arrabbiarsi". Il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta cosi' le parole del premier

Autonomia - Zaia e Fontana : misura è colma : 19.08 "Sono trascorsi 636 giorni dal referendum e più di un anno dalla formazione di questo governo, ricordo che non c'è neppure l'alibi di dire che le Regioni non abbiano fatto il lavoro che spettava loro. Questa è una autentica presa in giro e Conte non può prestarsi a procrastinare ancora". Così il governatore del Veneto, Zaia, dopo l'ennesimo vertice sull'Autonomia. Insoddisfatto anche il governatore lombardo, Fontana. "Abbiamo perso ...

Autonomia - sulla scuola passa la linea M5s : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Attilio Fontana a Libero : "Ci prendono in giro - qualcuno molto in alto cerca di bloccare l'Autonomia" : «Centesimus annus». Mercoledì c'è l'ennesimo vertice decisivo sull'autonomia, ma il governatore della Lombardia avverte puzza di bruciato. «Ho la sensazione che mi stiano prendendo in giro. Preferirei un no secco a questo continuo tergiversare». È nervoso perché Cinquestelle la sta tirando troppo in

Autonomia : Fontana - 'testo intese non è emendabile' (2) : (AdnKronos) - I costi standard, puntualizza il governatore, "vanno fatti comunque a prescindere dall'Autonomia perché il loro obiettivo e' l'efficientamento della Pubblica Amministrazione, comprese le amministrazioni centrali, quindi anche quella dello Stato. Non e' pensabile, cosi' come invece avvi

Autonomia : Fontana - 'testo intese non è emendabile' : Milano, 28 lug. (AdnKronos) - Ad Attilio Fontana non va giù il parere del dipartimento Affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi sulla riforma dell'Autonomia, che mette nero su bianco che il testo delle intese siglate con le Regioni per l'Autonomia differenziata dovrebbe essere emendabile e co

“L’Autonomia è urgente. Il governo? Non si può andare avanti a tutti i costi”. Parla Attilio Fontana : Roma. “Non voglio intestarmi una riforma per finta, non sarò il padre di una riformicchia. Se non sarà vera autonomia, io non la sottoscriverò”. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è persona mite e pacata ma stavolta, all’indomani dell’ennesima fumata nera sull’autonomia, persino lui perde

Autonomia - Fontana contro il M5s : “Si assuma responsabilità. Se non vuole riforma lo dica ma basta prese in giro” : “Scontro su Autonomia? Meglio dire le cose come stanno, quelle che vengono utilizzate sono affermazioni prive di consistenza. Si dica ‘non vogliamo trasferire l’Autonomia’ e lo si dica ai 5 milioni di persone che hanno chiesto di averla. Meglio essere onesti che continuare a usare formule quantomeno equivoche. Nella vita bisogna avere il coraggio di assumersi delle responsabilità, se una cosa non la vuoi fare lo devi ...

Fontana : Autonomia vera o non firmo : 12.10 "Se il tentativo" del Movimento 5 Stelle, "è quello di portarci a una riforma che sia una non-riforma, io lo dico subito:non la sottoscriverò mai, per cui è inutile che cerchino di portarci in quella direzione. Per cui o è sì, una riforma seria e utile per il Paese,oppure è meglio che dicano no". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a una domanda sull'ennesimo rinvio dell' autonomia regionale, dopo il ...