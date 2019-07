Al via la missione di Astroluca per preparare i viaggi dell’uomo verso Marte

Missione spaziale Apollo 11 - da Kubrick a Bowie : viaggio artistico verso mete sconosciute - oltre la Luna : Prima di Neil Armstrong, vennero Tintin, Totò, Bowie e il professor Barbenfouillis. Il viaggio sulla Luna ha alimentato da sempre film, romanzi, canzoni, forse perche’ rappresenta l’archetipo del grande sogno dell’uomo: disperdersi su un territorio piu’ vasto di quello conosciuto, viaggiare verso mete sconosciute. Se l’anno scorso alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato “First Man”, il film ...

Missione spaziale Apollo 11 - un viaggio nella letteratura : tantissimi libri - dai classici alle novità : Ancora prima che l’uomo vi posasse piede per la prima volta 50 anni fa, il 20 luglio 1969, la Luna e’ stata un popolare soggetto della letteratura che racconto’ storie fantastiche di viaggi immaginari, sia in prosa che in versi. La sua funzione ispiratrice si ritrova gia’ nella “Divina Commedia” (1304-1321), nel canto del Paradiso, con Dante Alighieri che descrive l’ascesa attraverso le sfere celesti ...

La maglia delle azzurre della pallavolo in viaggio per lo Spazio : Parmitano porta con sè la divisa italiana per la missione Beyond : Domani, sabato 20 luglio, la maglia delle azzurre parte per lo Spazio Un viaggio speciale quello che la maglia azzurra della Nazionale femminile di pallavolo intraprenderà da domani. La casacca italiana, argento ai Mondiali 2018, partirà alla volta dello Spazio, domani, insieme a Luca Parmitano. Un viaggio nello Spazio possibile grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale italiana e la Fipav. Un’iniziativa che era stata ...

Amazon - commissione Ue avvia indagine antitrust : La commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se l'utilizzo da parte di Amazon di dati sensibili da rivenditori

Commissione Ue - al via dibattito per l’elezione di von der Leyen : “Usare tutta la flessibilità - l’economia è al servizio del popolo” : “Quarant’anni dopo finalmente è una donna ad essere candidata alla Presidenza della Commissione europea“. Ha esordito così, strappando il primo applauso in Aula, Ursula von der Leyen, la ministra tedesca della Fifesa designata alla presidenza dell’esecutivo europeo, al momento di aprire il dibattito a Strasburgo nel giorno del voto che dovrebbe sancirne l’elezione: ha ricordato Simone Veil, diventata nel 1979 la prima ...

Antimafia - via il segreto dagli archivi della commissione dal 1962 : si comincia con le audizioni di Paolo Borsellino : Centinaia di documenti, atti, audizioni, prove e rivelazioni. In una frase: la storia nascosta della Repubblica italiana. E come tale rigorosamente top secret. Almeno fino ad oggi. La commissione Antimafia ha deciso di declassificare tutti gli atti secretati dalle inchieste parlamentari dal 1962 al 2001. Si comincia oggi, martedì 16 luglio, alle ore 14 con la pubblicazione delle audizioni del giudice Paolo Borsellino davanti alla commissione di ...

Spazio - India : missione lunare rinviata per problema tecnico : L’India ha sospeso a meno di un’ora dalla partenza il lancio della missione lunare per un problema tecnico: lo ha annunciato l’agenzia spaziale Isro. “Un problema tecnico è stato osservato nel veicolo di lancio a un’ora prima del lancio. Come misura di abbondante precauzione, il lancio di Chandrayaan 2 è stato fermato per oggi. Una data di lancio rivista sarà annunciata in seguito“, ha precisato ...

Elisa Isoardi : “Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo tutto. E portavo via dei piatti per pranzo” : In attesa di tornare su RaiUno con La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si è raccontata in un’intervista al settimanale Di Più Tv. E l’occasione è stata buona anche per rispondere a quanti, nei giorni scorsi, le hanno fatto notare sui social di essere ingrassata, tanto che qualcuno era arrivato a ipotizzare una gravidanza. È la stessa Isoardi a spiegare come mai questo piccolo aumento di peso: “Come ho fatto a prendere cinque ...

Ama : Cda ha avviato dismissione per tmb Salario : Roma – “Sul tmb Salario il cda di Ama la settimana scorsa ha deliberato di avviare il percorso di dismissione dell’Aia e della messa in sicurezza/bonifica del sito”. Lo ha detto in commissione capitolina Ambiente il consigliere di amministrazione di Ama, Massimo Ranieri, specificando che “non abbiamo ancora chiesto alla Regione la revoca dell’Aia del tmb Salario”. Tuttavia, “la presidente di Ama ...

Luigi Di Maio - mossa kamikaze : via libera M5s a commissione d'inchiesta sui fondi russi alla Lega : Una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini sui (presunti) fondi russi. L'inchiesta prima giornalista e ora giudiziaria su Gianluca Savoini scatena il Pd e provoca la mossa kamikaze del M5s, che appoggia la richiesta dem a patto che la commissione "riguardi i finanziamenti a tutti i par

Maturità - via al nuovo orale con le 3 buste 45 minuti per stupire la commissione : La prova più temuta dagli studenti prende avvio con la lotteria delle tre buste da cui il candidato dovrà sceglierne una, proprio come nei quiz tv. Una novità voluta dal ministro Bussetti

Maturità - via ai nuovi orali con le 3 buste : 45 minuti per stupire la commissione : La prova più temuta dagli studenti prende avvio con la lotteria delle tre buste da cui il candidato dovrà sceglierne una, proprio come nei quiz tv. Una novità voluta dal ministro Bussetti

Vitalizi : Figuccia (Udc) - 'commissione Ars ha solo rinviato questione senza risolverla' : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Il mancato taglio ai Vitalizi in Sicilia ridurrà i trasferimenti statali del 20 per cento nella prossima finanziaria nazionale. L'avere costituito un'apposita commissione in Regione ha significato nei fatti rinviare la questione per non risolverla". Lo ha detto Vincen