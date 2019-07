Terremoto ad Atene di 5 3 | crollati edifici disabitati in centro | tre feriti lievi

Terremoto ad Atene - scossa di magnitudo 5.1 : La magnitudo è stimata di 5.1. Molte persone, spaventate, sono scese nelle strade. Telecomunicazioni interrotte in alcuni quartieri della capitale greca

Terremoto ad Atene : scossa di magnitudo 5 - 1 e paura in tutta l’Attica : È stata avvertita in tutta la penisola Attica la forte scossa di Terremoto che ha fatto tremare Atene. La scossa di magnitudo 5,1 è stata avvertita intorno alle 13 e 15. In alcuni quartieri della capitale greca le telecomunicazioni sono interrotte e manca la corrente elettrica. Molte persone sono scese in strada dopo la scossa. L’epicentro è stato localizzato a 23 chilometri a nordovest della città. La profondità è di circa 10 chilometri e per ...

C’è stato un forte Terremoto ad Atene : Alcuni turisti nell’isola di Kos si sono rifugiati nell’aeroporto locale dopo il terremoto (foto: LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images) Alle 13.13 ora italiana, (le 14.13 in Grecia) la terra ad Atene ha iniziato a tremare a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 5.1. Per ora, sembra che non ci siano né morti né feriti e non si segnalano danni evidenti. L’epicentro del terremoto è stato segnalato a 3 chilometri a Nord ovest ...

Terremoto Grecia : persone bloccate in ascensore e blackout - tanta paura ad Atene [VIDEO] : tanta paura oggi in Grecia, e soprattutto ad Atene, per la forte scossa di Terremoto (magnitudo 5 secondo l’INGV) che si è verificata alle 13:13 ora italiana: al momento non ci sono notizie di feriti o danni. Sono state registrate interruzioni della corrente elettrica e i vigili del fuoco hanno raccontato di aver ricevuto diverse chiamate da persone che erano rimaste intrappolate in ascensore. Parzialmente fuori uso anche la rete ...

Atene - Terremoto di magnitudo 5 - 3. Gente in strada e blackout delle linee telefoniche : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita ad Atene e in tutta l’Attica. La magnitudo è stata calcolata a 5,3 gradi. Molte persone si sono riversate in strada, secondo il sito in.gr.L’epicentro sarebbe a 23 chilometri a nordovest della capitale, a soli 2 chilometri di profondità, quindi è stato sentito con maggior forza. Sono segnalati blackout telefonici.

Atene - forte scossa di Terremoto in Attica : paura nella capitale greca e persone in strada : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella regione dell’Attica, in Gracia. Nelle immagini, i momenti di paura ad Atene, con le persone che si sono riversate nelle strade per evitare incidenti. In diverse zone della capitale è saltata l’energia elettrica. Al momento, secondo i giornali locali, non ci sarebbero vittime. L'articolo Atene, forte scossa di terremoto in Attica: paura nella capitale greca e persone in ...