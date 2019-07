Reazione a Catena | addio ai Giù per Su | le Tre Torri nuovi campioni

lanostratv

(Di venerdì 19 luglio 2019) Marco Liorni saluta i Giù per Su, eliminati a: “Ragazzi meravigliosi!” E’ già finita l’esperienza dei Giù per Su a: Giulia, Giuseppe e Raffaele,dopo i Tre Forcellini, nella puntata di oggi, venerdì 19 luglio 2019, sono stati infatti battuti dalle Trein carica. Quasi una settimana di partecipazione, quindi, per i Giù per Su, arrivati domenica scorsa quando il fortunato trio dei Forcellini ha lasciato il gioco, avendo perso. “Siete tre ragazzi meravigliosi” ha quindi asserito stasera il padrone di casa Marco Liorni, tra gli applausi del pubblico presente in studio, salutando gli ormai ex, che nelle puntate precedenti hanno portato a casa diversi gruzzoletti indovinando l’ultima parola. Le Trebattono i Giù per Su e diventano idiSi ...

