Lorenzo | sub di 19 anni | muore durante un' immersione Era scomparso ieri sera

Wimbledon 2019 : Lorenzo Sonego subito eliminato. Sconfitta in tre set con lo spagnolo Granollers : Wimbledon 2019 è già finito per Lorenzo Sonego. Il piemontese, reduce dalla vittoria del torneo di Antalya e fresco di entrata nella Top-50, è stato sconfitto al primo turno dallo spagnolo Marcel Granollers, numero 105 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 6-4. Sicuramente c’è tanta delusione per Sonego, che ha pagato probabilmente la stanchezza della settimana in Turchia. Il match comincia subito male per Sonego, che perde il servizio ...