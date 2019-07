Jovanotti canta Luna di Gianni Togni per i 50 anni dell’allunaggio

optimaitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019)die sorprende i fan con un regalo a esattamente 50di distanza dal primo alggio. L'uomo mise piede sullail 20 luglio 1969. Oggi, 20 luglio 2019, sono trascorsi 50da quel piccolo passo per l'uomo, un enorme passo per l'umanità.oggi la cover del brano, scritto dae Guido Morra. La canzone venne inserita nell'album dipubblicato nel 1980 ma risulta ancora oggi attuale, perfetta per festeggiare i 50dal primo alggio. Ela risui social in pieno Jova Beach Party.Il brano è un regalo per i fan, null'altro, intenso a celebrare il primo passo sulla. Prodotto da Rick Rubin,condivide il brano sui social ricordando che aveva 3quando la Rai mostrò lo sbarco sullain una diretta in bianco e nero con Tito Stagno e Ruggero Orlando. Nel ...

