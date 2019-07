Il padrone muore e il cane lo aspetta sul luogo dell’incidente da un anno e mezzo

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Carlo Lanna Ilè morto in un incidente e ilsperanzoso il suo ritorno ogni giorno, gli abitanti di un piccolo paese della Grecia, lo hchiamato l'Hachiko greco La storia arriva dalla Grecia, per l’esattezza dalla città di Nafpatkos. Un uomo di 40 anni, circa unfa, è morto in un tragico incidente. Da allora ildel defunto attente l’arrivo del, trascorrendo intere giornate vicino la lapide che è stata costruita in sua memoria, rincorrendo una vana speranza, una carezza o un sorriso del caro estinto. Come ha riportato TGcom24, i residenti del paesino in ogni modo hcercato di ovviare la situazione senza nessuna speranza di successo. C’è chi ha cercato una nuova casa per il, c’è chi invece ha costruito una piccola cuccia vicino la lapide per proteggere l’animale dal sole cocente, e chi ancora porta ogni giorno cibo e ...

