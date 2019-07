Francesco Monte smentito da Spy sull' addio con Giulia | ' Ci sarebbe stato il tradimento'

Giulia Salemi : “Francesco Monte mi ha spezzato il cuore” - sarebbe certa del tradimento : Il settimanale Spy ha contattato le persone vicine a Giulia Salemi, amici cari ai quali l’influencer italo - persiana avrebbe rivelato di essere certa del tradimento di Francesco Monte con Isabella De Candia, modella con la quale fa coppia fissa da qualche settimana. Quella notizia le avrebbe spezzato il cuore, al punto da ridurla al silenzio.Continua a leggere

Giulia Salemi tradita da Monte? Francesco smentisce - ma qualcosa non torna - : Serena Granato Spy magazine ha rivelato dei nuovi dettagli sull'affaire Francesco Monte e Giulia Salemi. Come è finita davvero fra i due? Gli ormai ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi, continuano ad essere al centro del gossip. A seguito dell'ufficializzazione della loro rottura avvenuta sui social, l'ex coppia di gieffini fa ancora parlare di sé, per via di alcune indiscrezioni riportate sul nuovo ...

Spy : 'Francesco Monte in coppia con Isa prima di chiudere con la Salemi' - lui nega : C'è davvero un tradimento alla base della rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi? Stando a quello che sostengono la maggior parte dei settimanali di gossip in questo periodo, sembrerebbe proprio che il bel pugliese abbia iniziato a frequentare Isabella De Candia quando ancora faceva coppia con l'italo-persiana. La rivista Spy, in particolare, fa sapere che l'influencer sarebbe ancora molto addolorata dalla fine della storia d'amore con il ...

Francesco Monte e la nuova fiamma... arrivano gli insulti sui social : La foto che lo ritrae abbracciato a Isabella De Candia, pubblicata nelle sue Instagram Stories, ha scatenato l’ira delle fan che ora si dichiarano “schifate” o“deluse”. Non c’è pace per Francesco Monte. Dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia Salemi, che gli ha procurato una serie di critiche anche piuttosto pesanti, ora l’ex gieffino è di nuovo sotto attacco da parte di chi non condivide la scelta di essersi già legato a ...

Vogliono aggredirmi con l’acido! Francesco Monte minacciato : Sembrava un’estate perfetta per Francesco Monte. L’ex tronista infatti si sta godendo le meritate vacanze insieme alla sua nuova fiamma, Isabella De Candia, e delizia le fans con scatti sopraffini. Ma a sua passata relazione con Giulia Salemi continua a tornare a galla. Il problema è il gossip e le chiacchiere, che però, stavolta, si sono spinti troppo oltre. E così in un’intervista al Magazine Uomini e Donne, ha sbottato: “No no, io ho smentito ...

Francesco Monte minacciato per l'addio a Giulia Salemi : «Su Instagram mi scrivono che vogliono aggredirmi con l'acido» : Francesco Monte sta trascorrendo le vacanze assieme alla nuova fidanzata Isabella De Candia e, con la nuova stagione televisiva, finalmente abbandonerà il mondo dei reality per tornerà...

Francesco Monte prima di “Tale e Quale” - fuga con la fidanzata Isabella De Candia a Formentera : Per trascorrere le vacanze con la nuova fidanzata Francesco Monte ha scelto Ibiza. L’ex tronista, partecipante all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip e pronto alla nuova edizione di “Tale e Quale show” è partito assieme alla modella Isabella De Candia.\\ Le voci vengono confermate e dopo l’addio a Giulia Salemi, conosciuta proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Francesco ha ritrovato l’amore a fianco della modella, con ...

Francesco Monte : “Mai tradito Giulia Salemi - non lo avrei mai fatto. Gli insulti feriscono” : Francesco Monte, oggi legato alla modella Isabella De Candia, nega di avere dato inizio alla sua nuova relazione mentre era ancora fidanzato con Giulia Salemi. “Attaccamento morboso alla coppia” denuncia il concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show “Mi da fastidio essere definito un traditore, non lo avrei mai fatto”.Continua a leggere

Francesco Monte le prime pubbliche con Isabella De Candia : Francesco Monte dopo tanto gossip spuntano le prime foto ufficiali affidate al settimanale “Chi” in cui mostra la nuova fiamma: Isabella De Candia. I due si baciano e si abbracciano a Formentera, dove sono in vacanza. Monte quindi ha dimenticato Giulia Salemi con la bella Isabella. Dal canto suo la Salemi non commenta, preferisce il silenzio e si dedica completamente agli amici e al lavoro. Pare che stia lavorando a un progetto molto ...

Francesco Monte rompe il silenzio sulla Salemi : 'Non ho mai tradito Giulia' : In questi giorni, uno tra gli argomenti maggiormente in voga sul web è la rottura tra l'influencer Giulia Salemi e l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. La loro rottura è stata alquanto inaspettata e improvvisa: proprio per questo motivo, molte persone hanno pensato che potesse esserci di mezzo un tradimento. Considerando il modo in cui i diretti interessati hanno reagito alla cosa, è stato molto più facile ipotizzare un tradimento da ...

Francesco Monte : versione completa sulle voci di tradimento a Giulia : Francesco Monte si confessa. L’intervista: tutta la verità sulla fine della storia con Giulia Salemi. La versione completa dell’ex tronista sulle voci di tradimento Francesco Monte a ruota libera. Dopo giorni di sussurri e spifferi sulla sua vita sentimentale, l’ex tronista si è confessato al magazine di Uomini e Donne, facendo chiarezza sul momento che […] L'articolo Francesco Monte: versione completa sulle voci di ...

Giulia Salemi - Francesco Monte ribadisce : “Non l’ho mai tradita” : Francesco Monte non ha mai tradito Giulia Salemi: le sue parole Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati qualche tempo fa, ma i fan della coppia non riescono ancora a farsene una ragione, inventando curiose teorie sui motivi che hanno spinto la coppia a dirsi addio. In molti sospettano che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez abbia tradito Giulia, anche se Monte ha smentito più di una volta questa voce, ma nonostante ciò in molti ...

Francesco Monte - dal nuovo amore con Isabella a Tale e Quale Show : Una lunga intervista a Francesco Monte quella realizzata dal porTale web IlVicolodelleNews, nella Quale leggiamo di un Francesco particolare, forse per certi versi inaspettato. Il ragazzo, che soltanto poche settimane fa ha dichiarato sui social di aver terminato la sua relazione nata dentro alla casa del Grande Fratello con Giulia Salemi, ha confermato di avere già un nuovo amore, con il Quale starebbe trascorrendo delle vacanze bollenti a ...