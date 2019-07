Choc al Rock in Roma | Pretty Solero nudo sul palco si tocca davanti al pubblico

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Novella Toloni Il giovane rapperno è salito suldell’evento in evidente stato di alterazione e si è calato i pantaloni mostrando endosi i genitalialAttimi di pura follia all’evento musicale "in" quando sulsi stava esibendo il giovane rapper. Michele Sean Loria, classe 1993, è salito suldel concertoin evidente stato di alterazione. Impossibile capire se fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcool, fatto sta che improvvisamente si è abbassato i pantaloni mostrando ali genitali. Una volta salito suldi Capannelle, mentre si trovava di fronte alsi è tirato giù i pantaloni iniziando arsi le parti basse. Pochi minuti ed è intervenuta immediatamente la sicurezza che lo ha rapidamente portato via dal, che nei giorni scorsi è stato ...

