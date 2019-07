Uomini e donne | Rocco Fredella vorrebbe partecipare a Temptation Island Vip con Doriana

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) A circa due mesi dalla fine della sua avventura nel Trono Over dicontinua a far parlare di sé, causando reazioni abbastanza contrastanti tra i fan dello storico dating show. Pochi giorni dopo l'abbandono, in lacrime, del parterre di Maria De Filippi,aveva annunciato il fidanzamento conBertola, da lui conosciuta in occasione del lancio di alcune magliette. I tempi, fin troppo veloci, di questa dichiarazione avevano scatenato i sospetti del pubblico, in larga parte convinto che la frequentazione fosse iniziata giù durante le riprese di. Il rapporto comunque prosegue oggi nel migliore dei modi, come rivelato dall'ex cavaliere alle pagine del tabloid dedicato al programma. Alla rivista,ha anche raccontato qualche dettaglio in più sulla storia, lanciando un'auto-candidatura aVip, in partenza nel mese di ...

matteorenzi : Un grande uomo di cultura che ha educato alla lettura donne e uomini di tutto il mondo. Un grande italiano. Rip #Camilleri - scottecs : Sì. Ok. Gente competente. Non la raggi, la meloni, ecc. Intendo gente competente. Era sottinteso. Ma donne. Siamo c… - matteosalvinimi : Le Donne e gli Uomini delle Forze dell’Ordine sono un ORGOGLIO del nostro Paese. Non tollero che ci sia quacuno che… -