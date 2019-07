Teatro | a Palermo protesta contro decreto | ' uccide le fondazioni lirico sinfoniche' 2

Teatro : a Palermo protesta contro decreto - 'uccide le fondazioni lirico sinfoniche' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil scendono in piazza mercoledì 24 luglio, a Palermo, insieme al coro, l'orchestra e il corpo di ballo del Teatro Massimo, per manifestare il loro "dissenso" al nuovo decreto legge per le fondazioni lirico sinfoniche italiane e "per porr

Teatro : a Palermo protesta contro decreto - ‘uccide le fondazioni lirico sinfoniche’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil scendono in piazza mercoledì 24 luglio, a Palermo, insieme al coro, l’orchestra e il corpo di ballo del Teatro Massimo, per manifestare il loro “dissenso” al nuovo decreto legge per le fondazioni lirico sinfoniche italiane e “per porre l’accento sulla produzione culturale del Teatro, sulla necessità di risorse certe per la programmazione, ...

Musica : Zubin Mehta torna al Teatro Massimo di Palermo (2) : (AdnKronos) – “Per Palermo sarà un grande onore e per tutti gli appassionati un vero piacere poter ospitare e ascoltare il maestro Zubin Mehta al Teatro Massimo che ancora una volta si conferma il tempio della cultura e una eccellenza nella nostra città – afferma il presidente della Fondazione Leoluca Orlando ‘ Mehta rappresenta per la sua stessa storia artistica, professionale e personale uno straordinario esempio di ...

Musica : Zubin Mehta torna al Teatro Massimo di Palermo : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – Zubin Mehta ritorna al Teatro Massimo di Palermo per la ‘Messa da Requiem’ di Giuseppe Verdi. La data per l’atteso ritorno è giovedì 12 dicembre quando il grande maestro recupererà il concerto di marzo dell’anno scorso cancellato a causa della malattia che lo aveva colpito e costretto a cancellare per mesi tutti gli impegni. La grandiosa composizione verdiana era già stata la scelta di ...

Musica : Zubin Mehta torna al Teatro Massimo di Palermo (2) : (AdnKronos) - "Per Palermo sarà un grande onore e per tutti gli appassionati un vero piacere poter ospitare e ascoltare il maestro Zubin Mehta al Teatro Massimo che ancora una volta si conferma il tempio della cultura e una eccellenza nella nostra città - afferma il presidente della Fondazione Leolu

Musica : Zubin Mehta torna al Teatro Massimo di Palermo : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - Zubin Mehta ritorna al Teatro Massimo di Palermo per la 'Messa da Requiem' di Giuseppe Verdi. La data per l'atteso ritorno è giovedì 12 dicembre quando il grande maestro recupererà il concerto di marzo dell'anno scorso cancellato a causa della malattia che lo aveva colp

Musica : Zubin Mehta torna al Teatro Massimo di Palermo : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – Zubin Mehta ritorna al Teatro Massimo di Palermo per la ‘Messa da Requiem’ di Giuseppe Verdi. La data per l’atteso ritorno è giovedì 12 dicembre quando il grande maestro recupererà il concerto di marzo dell’anno scorso cancellato a causa della malattia che lo aveva colpito e costretto a cancellare per mesi tutti gli impegni. La grandiosa composizione verdiana era già stata la ...

Gregoretti : il cordoglio del Teatro Massimo di Palermo : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - La Fondazione Teatro Massimo di Palermo esprime il suo cordoglio per la morte di Ugo Gregoretti, regista televisivo e teatrale, "anche in campo lirico, dove è stato appassionato interprete e divulgatore di Rossini, autore al quale il suo spirito acuto e ironico era part

Teatro Massimo di Palermo - la passione di Pagliacci nella visione minimal di Lorenzo Mariani : Torna Lorenzo Mariani – già direttore artistico alcune stagioni fa – al Massimo e lo fa con una delle sue regie minimal, per questi Pagliacci che chiudono la fase invernale della stagione 2019 della Fondazione e proiettano in quelli che saranno gli appuntamenti estivi, a cominciare da quelli alla GAM, la Galleria d’ Arte Moderna. Una regia – andata in scena nel 2007 sempre al Massimo - perfetta nella sua linearità, che risponde a quanto il ...

Falcone : Palermo - al Teatro Massimo va in scena 'I traditori' (2) : (AdnKronos) - "L’indagine sul palcoscenico – dicono Palazzolo e Palazzotto – riparte dai giorni delle stragi, scanditi dal colossale depistaggio attorno al falso pentito Scarantino, per arrivare ai momenti più bui di Palermo, gli anni Ottanta dove operarono altri traditori rimasti senza nome. Ma han