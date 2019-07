Scomparsa di Emanuela Orlandi | è “un’arma di ricatto” | il Vaticano “ha fatto una

Emanuela Orlandi - sit in a Roma a 36 anni dalla Scomparsa : "Chi tace è complice" : La verità è lontana, la volontà di andare avanti fino alla fine immutata. Per "rompere il silenzio", a 36 anni dalla ...

Al lavoro c’era qualcuno che la importunava! Emanuela Saccardi Scomparsa da Piacenza : "Al lavoro alcuni clienti le facevano delle avances, le chiedevano il numero di telefono, forse lei si è infastidita e qualcuno si è arrabbiato", così Alessia, la figlia di Emanuela Saccardi, scomparsa da Piacenza lo scorso 23 aprile lasciando l'auto parcheggiata in strada. "Non è da lei sparire - dicono i familiari - forse qualcuno l'ha costretta". Emanuela è una bella donna e lavorava come cassiera, un ruolo che la esponeva tutto il ...