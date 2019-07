Pedullà | “Napoli su Pepé | pronta l’offerta al Lilla E quella frase di De Laurentiis…”

forzazzurri

(Di giovedì 18 luglio 2019): “Napoli sul’offerta al. Edi De Laurentiis…” Napoli sudel. Continuano le manovre del club azzurro per dare al tecnico Carlo Ancelotti un altro attaccante di qualità. Per il calciatore ivoriano la società partenopea èad un sostanzioso investimento per l’ operazione che comprende anche l’ inserimento di Adam Ounas nell’ affare. Ne parla l’ esperto di calciomercato Alfredosul proprio sito internet.: “Napoli sul’offerta al”. “Nicolasè un talento straordinario, stella dele destinato ad andar via. Il suo sogno sarebbe quello di andare in Premier, ma il suo agente ha ammesso recentemente di aver avuto contatti anche in serie A. Il Napoli ci lavora da tempo, ancor prima di entrare nel vivo per James ...

