Lecce | La Mantia | “Siamo vogliosi di iniziare | sono carico Il mio obiettivo…”

(Di giovedì 18 luglio 2019) “Siamodiquesta nuova avventura, che ci vede protagonisti nel massimo campionato, che rappresenta un sogno per ogni calciatore. A livello personalee, dopo lo scorso campionato, ho maggiore consapevolezza nei miei mezzi“. Queste le parole dell’attaccante del, Andrea La, tra i protagonisti della promozione in Serie A dei salentini. “Nel reparto avanzato è arrivato Gianluca Lapadula, un ottimo giocatore, con grandi qualità, che può ricoprire diversi ruoli in attacco. Dopo questi primi giorni devo dire che con lui mi trovo molto bene, anche fuori dal campo: questa è una piacevole sorpresa. Differenze tra la A e la B? La qualità dei giocatori e l’aspetto fisico. Il mio obiettivo quest’anno è quello di migliorare sotto tutti i punti di vista: non basterà quello che ho fatto nello scorso campionato. Ora il ...

