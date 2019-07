Il design eco e circular | bioplastiche dagli scarti dell’industria lattiero-casearia

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Dopo due anni di sperimentazione, giovedì 12 settembre saranno presentati nel Convegno organizzato da Consorzio Italbiotec in collaborazione con Lombardy Green Chemistry Association e Regione Lombardia, i risultati del progetto PHA-STAR finanziato da Regione Lombardia con il bando Smart Fashion &e realizzato dal gruppo di ricerca Ricicla del Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali (DISAA) dell’Università degli Studi di Milano, da Agromatrici, start up della Lomellina impegnata nel recupero delle biomasse e nello sviluppo di soluzioni per la valorizzazione e recupero die rifiuti e dal Consorzio Italbiotec, primo ente italiano no-profit nel settore delle biotecnologie industriali che eroga servizi di formazione, ricerca e sviluppo d’impresa. Il progetto PHA-STAR, fortemente legato al territorio lombardo, ha permesso di arrivare alla produzione di particolari ...

CIaudiaGiulia : @mafedebaggis @domitilla Moi, vela e velista tutta la vita! ?? ??...per quanto anche molti yacht a motore siano spl… - wbistyle : style on Chorustyle p/e 20: l’essenza del Made in Italy allacciata alla ricerca eco-sostenibile, il lifestyle urban… - transvaluator : RT @rhizostigmata: Philosophy departments are rife with endemic #whiteness. As a decolonial corrective, I challenge you to design a syllabu… -