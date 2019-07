Formula 1 | Jean Todt e quelle rivelazioni su Michael Schumacher | “non siamo più amici

Formula 1 - clima tesissimo in casa Haas : Gunther Steiner distrugge Magnussen e Grosjean : Il team principal della scuderia americana si è scagliato contro i propri piloti, colpevoli di essere venuti a contatto dopo poche curve dall’inizio del Gp di Silverstone La situazione in casa Team Haas sta precipitando ogni giorno di più, i risultati non arrivano e gli errori di Magnussen e Grosjean si moltiplicano a dismisura. photo4/Lapresse Gli ultimi in ordine di tempo sono arrivati proprio a Silverstone, dove i due piloti si ...

Formula 1 - Jean Todt mette da parte il suo passato in Ferrari : “il ricorso? Ci sarà sempre qualcuno che…” : Il presidente della FIA si è soffermato sulla decisione dei Commissari di confermare la penalità per Vettel I quattro Commissari del Collegio istituito per il Gran Premio del Canada hanno confermato la penalità per Sebastian Vettel anche a distanza di due settimane, mantenendo la propria linea nonostante le nuove prove addotte dalla Ferrari. photo4/Lapresse Una decisione su cui si è soffermato anche Jean Todt, esprimendo il proprio punto ...

Formula 1 – La penalità di Vettel ed il lavoro dei commissari - Jean Todt schietto : “i piloti sono i primi a chiedere che vengano rispettate le regole” : Jean Todt, i commissari della Formula 1 e le regole da rispettare: le parole dell’ex ferrarista dopo il caos nato per la penalizzazione di Vettel a Montreal E’ passata più di una settimana dalla gara di Formula 1 di Montreal, i piloti si preparano adesso a sfidarsi in Francia, ma ancora si discute della penalità inflitta a Vettel a pochi giri dal termine del Gp del Canada, che ha impedito al tedesco di festeggiare per la sua ...

Fia Motorsport Games a Roma e Formula E. Ecco i piani di Jean Todt per il 2020 : Il Consiglio della Federazione Internazionale dell’Automobile, riunitosi nei giorni scorsi a Parigi, ha varato la prima edizione dei Giochi del Motorsport da tenersi a Roma il prossimo autunno. Una sorta di giochi olimpici dei motori, i “FIA Mortorsport Games” si terranno ogni anno e, almeno all’inizio, prevederanno 6 categorie in cui i piloti si sfideranno non più per mandare avanti “se stessi” e il proprio team nella competizione, ...