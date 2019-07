CorSport – Napoli | offerta per Pépé | ADL prova a sbaragliare la concorrenza Il punto

CorSport : Offerta del Napoli per Pépé : 60 milioni più il cartellino di Ounas : La contropartita tecnica di cui parlava ieri Sportitalia, a proposito dell’affare Pépé, era Adam Ounas. Sky lo aveva anticipato un paio di giorni fa lo scrive il Corriere dello Sport. L’Offerta del Napoli al Lilla sarebbe di 60 milioni di euro più il cartellino dell’algerino. Un totale di 75-80 milioni di euro complessivi. Una cifra alta. Sarebbe “un colpo che produrrebbe il frastuono del crack”, scrive il quotidiano sportivo. Con i suoi 22 gol ...

CorSport – Icardi apre al Napoli : convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto : Icardi apre al Napoli: convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane Icardi apre al Napoli: convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane: “Mauro Icardi ha aperto all’ addio all’ Inter, sia in direzione Torino sia in direzione Napoli, nel giorno in cui il presidente azzurro Aurelio De ...

CorSport : “Icardi apre al Napoli - l’Inter gradisce” : Mauro preferisce la Juve, ma… La notizia la dà il Corriere dello Sport. Mauro Icardi apre la Napoli. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis – che ha chiuso a qualsiasi tipo d’asta per James Rodriguez: o prestito o niente – hanno ovviamente aperto al piano B cui ha alluso lo stesso presidente del Napoli, ossia l’attaccante da 30 gol. E ovviamente ce n’è soltanto uno: Mauro Icardi. Scrive il CorSport: La ...

CorSport : Il fumettone Icardi. Paratici aspetta come “un gattone”. Il Napoli ci prova : Il libro che parla del futuro di Mauro Icardi è ancora alla prefazione, scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport. Maurito vorrebbe restare all’Inter per non darla vinta al club. Si sente offeso e ingiustamente messo da parte e la frustrazione lo indurrebbe a non cedere. Sa anche lui, però, che rimanere in nerazzurro fino alla scadenza del contratto, nel 2021, significherebbe arrivare “alla non tenerissima età di 28 anni con ...

CorSport – Il Napoli ci prova per Icardi nonostante le smentite : incontri segreti e maxi proposte - il punto : Il Napoli ci prova per Icardi nonostante le smentite: incontri segreti e maxi proposte, il punto di Alfredo Pedullà sull’ edizione odierna del Corriere dello Sport Il Napoli ci prova per Icardi, nonostante le smentite del presidente Aurelio De Laurentiis. E il motivo è anche semplice da spiegare: c’ è il dovere professionale di chi ha l’ obbligo di non dover lasciare qualcosa di intentato. Del resto la stessa società nerazzurra ...

CorSport : Mario Rui potrebbe restare al Napoli : Niente di fatto, ancora, per Mario Rui. Le voci che lo volevano vicino al Torino si sono affievolite e comunque non si sono create chiare situazioni che determinano svolte nel mercato del portoghese. Lo scriveva il Mattino qualche giorno fa, oggi lo ribadisce il Corriere dello Sport. Mario Rui potrebbe restare in squadra. Ancelotti potrebbe utilizzarlo come secondo terzino sinistro in alternativa a Ghoulam. Sempre che non si determinino ...

Sfida Napoli-Juve per Icardi - CorSport : “Bianconeri in vantaggio - ma non vuole darla vinta all’Inter” : Sfida Napoli-Juve per Icardi, l’analisi de ‘Il Corriere dello Sport’: Sfida Napoli-Juve per Icardi, con i bianconeri, stando a quanto si apprende, in vantaggio sugli azzurri per l’ attaccante argentino. Un vantaggio che però ha poco valore se si considera che l’ Inter e Maurito sono ai ferri corti. Una lite che potrebbe aprire scenari a sorpresa. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

CorSport : l’alternativa a James è Pepè - il profilo ideale per il Napoli bis di Ancelotti : Se la trattativa per James Rodriguez non dovesse andare in porto, il Napoli dovrebbe cambiare obiettivo e volgersi ad un attaccante che possa garantire ad Ancelotti la profondità che tanto gli piace. Un nome giusto, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di Nicolas Pepè. Il manager non esclude contatti con l’Italia Il francese di origini ivoriane ha incantato l’Europa con la sua ultima stagione nel Lilla ed è entrato nel ...

CorSport : L’ipotesi James al Napoli non tramonta. Un alleato potrebbe essere Florentino Perez : La bomba è arrivata ieri dalla Spagna. Marca ha sparato il titolo in prima pagina: James vuole l’Atletico. Il colombiano ha deciso di continuare a vivere a Madrid. L’affondo di Simeone Simeone è stato in grado di affascinare l’attaccante con una prospettiva di super ingaggio e soprattutto con la possibilità di rientrare a Madrid. E nella trattativa, scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche lo zampino di Radamel Falcao, grande amico ...

CorSport – “Napoli - sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” [FOTO] : CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James”. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con il club azzurro molto attivo nelle trattative. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora senza soste per dare a Carlo Ancelotti quegli acquisti richiesti per completare e ...

CorSport : Insigne disposto a ridursi l’ingaggio per rinnovare col Napoli : Da ieri, Lorenzo Insigne ha raggiunto il ritiro di Dimaro. Lo attende una prova non solo in campo, ma anche caratteriale. Il monito di presidente e allenatore Sia Ancelotti che De Laurentiis lo hanno avvisato. Il presidente chiedendogli di abbandonare “i comportamenti infantili”, l’allenatore dicendo espressamente che da lui si aspetta un “atteggiamento da capitano”. A Lorenzo toccherà rispondere immediatamente sul campo. Raiola al lavoro per il ...

CorSport : Napoli-Benevento - “un confronto romantico” tra il maestro Carlo e l’allievo Inzaghi : Oggi, alle 17.30, il Napoli incontrerà il Benevento per la prima amichevole stagionale, a Dimaro. I biglietti sono tutti esauriti già da ieri e l’atmosfera è di grande attesa. Tra i pali ci sarà Karnezis: Ospina è ancora alle prese con vacanze e problemi familiari mentre Meret arriverà a Dimaro solo il 18 luglio. Nel corso della ripresa potrebbero giocare anche i Nazionali arrivati negli ultimi due giorni in ritiro, mentre dal primo minuto ...

CorSport – Napoli all’assalto di Nicolas Pepé : il Lilla fissa il prezzo : Napoli all’assalto di Nicolas Pepé: Napoli all’assalto di Nicolas Pepé dopo il ‘no’ ricevuto da parte di Rodrigo del Valencia. Il club azzurro, quindi, cambia obiettivo per ciò che concerne i nuovi tasselli da regalare al tecnico Carlo Ancelotti per l’ attacco. C’ è già stata una richiesta di informazioni da parte del club partenopeo al Lille, ma la richiesta della società francese spaventa. Ne parla ...

CorSport : Il Napoli su Pèpè. Lo vuole mezza Europa. Il Lilla non vede l’ora di scatenare l’asta : Il Corriere dello Sport si allinea su quanto scritto ieri dal nostro direttore Massimiliano Gallo a proposito dei giocatori che in questo momento il Napoli starebbe trattando. C’è “un altro attaccante rientrato in orbita Napoli”, scrive, ed è Nicolas Pèpè. Nato a Mantes la Jolle, in Francia, Pepè ha 24 anni, è alto 1,83 e gioca nel Lilla. Ha nazionalità ivoriana e con la nazionale della Costa d’Avorio è stato appena eliminato dalla Coppa ...