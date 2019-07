Carola Rackete ad Agrigento | al via il nuovo interrogatorio della capitana

Sea Watch : lettere di minacce al pm Patronaggio e al gip Vella - che ha liberato Carola Rackete : Il Procuratore Capo di Agrigento Luigi Patronaggio ha ricevuto oggi una busta contenente polvere da sparo; un'altra busta con un'ogiva di proiettile da fucile è stata invece indirizzata al gip Alessandra Vella. È la nuova, doppia, intimidazione al palazzo di giustizia di Agrigento. Le due buste arrivate – e bloccate al centro di smistamento di Favara – sarebbero molto simili. Per Patronaggio si tratta della terza intimidazione nell'arco di pochi ...

Carola Rackete - procura deposita ricorso contro la scarcerazione : domani l'interrogatorio : Mauro Indelicato Come già preannunciato dalla procura nei giorni scorsi, è stato depositato il ricorso contro la scarcerazione di Carola Rackete. Intanto al tribunale di Agrigento domani è atteso il nuovo interrogatorio della capitana della Sea Watch 3 Sono ore frenetiche all’interno degli uffici della procura di Agrigento: i due casi più spinosi che riguardano la tematica dell’immigrazione, quello cioè relativo all’Ong Mediterranea ...

E ora Carola Rackete si becca pure una bella medaglia d'onore dalla Catalogna : Serena Pizzi Carola Rackete è proprio diventata un'eroina. Dopo la cittadinanza onoraria di Parigi, ora si becca pure una bella medaglia Non bastava la cittadinanza onoraria di Parigi, ora Carola Rackete diventa un'eroina anche in Catalogna. Dopo la mossa pericolosissima nel porto di Lampedusa e tutto quello che ne è conseguito, la capitana di Sea Watch 3 riceve una medglia. Sì, avete letto bene: una medaglia d'onore. E da chi? dalla ...

Alessandra Ghisleri certifica il fallimento del Pd : "Fino a dove è sceso" - ringraziamo Carola Rackete : "Il Movimento 5 stelle in questo momento viaggia sui livelli delle europee, tra il 17 e il 19 per cento. Per quanto riguarda il Pd va detto che il Partito democratico si trova in una posizione più difficile perché è più vicino al 20 per cento come risultato, quindi in calo". Alessandra Ghisleri, osp

Carola Rackete - l'appello a Bruxelles : 'Accogliamo i 500mila profughi tenuti in Libia' : Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch 3 a piede libero nonostante sia indagata dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione del codice della navigazione è oramai una vera e propria star mediatica. Intervistata dal popolare settimanale tedesco "Bild", la 31enne tedesca si è appellata apertamente all'Unione Europea per sostenere la causa dei circa 500 mila migranti che attualmente, secondo ...

Migranti : Pd Lampedusa - 'sindaco conferisca cittadinanza onoraria a Carola Rackete' : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - Il conferimento della cittadinanza onoraria a Carola Rackete di Lampedusa è stata chiesta dal segretario del Pd dell'isola al sindaco Salvatore Martello. "Egregio Signor Sindaco, Sigrnor Presidente del Consiglio Comunale, con la presente formuliamo all’amministrazione

Carola Rackete - la Procura ricorre in Cassazione contro la scarcerazione della capitana della Sea Watch : È pronto il ricorso della Procura di Agrigento contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 arrestata a Lampedusa dopo aver forzato il blocco ed essere entrata in acque territoriali italiane con la nave della ong tedesca che ha salvato 42 migranti in acque libiche. Il giudice di Agrigento Alessandra Vella non aveva convalidato l’arresto della 30enne tedesca e non aveva disposto nessuna misura ...

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - E' già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finan

Carola Rackete : "L'Europa ha una responsabilità climatica con l'Africa. Per questo deve accogliere tutti" : "L'Europa ha una responsabilità climatica con l'Africa". Carola Rackete torna a stupire: "L'asilo non conosce limiti. Al momento stiamo parlando di numeri molto piccoli, ma la situazione si sta facendo più difficile. Il cambiamento climatico causa rifugiati climatici, che dobbiamo naturalmente assor