Benvenuti a Baikonur | dove decollerà Luca Parmitano

(Di giovedì 18 luglio 2019), KAZAKISTAN – È come se il tempo si fosse fermato, qui al cosmodromo. Fermato al giorno in cui, quando ancora la città attorno si chiamava Leninks, proprio da qui la razza umana fece il suo primo passo nell’era spaziale, concretizzando l’idea che la Terra non fosse l’unico mondo a portata. La piazza cittadina di(foto: Emilio Cozzi/Wired Italia) Il complesso di lancio nel pieno della steppa del Kazakistan, a 2.100 chilometri da Mosca, è il fiore all’occhiello della cosmonautica russa e lo fu anche di quell’Unione sovietica che sotto la guida del leggendario progettista, Sergej Korolëv, dominò la corsa allo spazio terrorizzando gli Stati Uniti fino a poco prima che conquistassero la Luna (in realtà anche durante il volo dell’Apollo 11, a causa della sonda Luna 15). spreaker type=player resource=”episode id=18551710″ ...

