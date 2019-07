Tutte le nomination agli Emmy 2019 | il record di Hbo con Game of Thrones

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Chiude in bellezzaofsalutando il pubblico con 32per gli, gli Oscar dedicati alla tv, ma è tutta la Hbo ha trionfare incassando 137 cadidature, un veroper una rete in una sola stagione. Un successo che eclissa l’ottimo risultato di Netflix che nel 2018 era riuscito a spezzare il suo tradizionale dominio. La piattaforma regina dello streaming si è fermata a 117complessive. Al terzo posto Nbc con 58, seguita da Amazon con 47. Nel dettofè in corsa per il titolo di Miglior serie drammatica e molti gli attori del suo cast sono stati nominati. Kit Harington ed Emilia Clarke concorrono per la vittoria come Miglior attore e Miglior attrice protagonisti in una serie drammatica; Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau e Peter Dinklage si contenderanno il riconoscimento per il Miglior attore non protagonista, ...

GianlucaOdinson : Emmy 2019, tutte le nomination: Game of Thrones fa il pieno di candidature - infoitcultura : Emmy Awards 2019: ecco tutte le nomination, da GoT e AHS a RuPaul’s Drag Race - imperoweb : Emmy Awards 2019: tutte la nomination #Thrones8che nonostante #SpettacolieCultura -