Truffe online | ultima frontiera | il messaggio di WhatsApp che ti può rovinare

Operazione Doppio Click - migliaia di Truffe online : 4 arresti : Marco Della Corte I finanzieri di Cremona hanno ultimato con successo la cosiddetta Operazione Doppio Click: indagini in numerose città del Nord, tra cui Milano, Brescia e Mantova. Ultimata con successo la cosiddetta Operazione Doppio Click da parte dei finanzieri del Comando provinciale Cremona. Arrestati quattro individui per associazione a delinquere finalizzata a riciclaggio, bancarotta fraudolenta, truffe online e frode fiscale. ...

Truffe ‘romantiche’ online - quanto ne sappiamo veramente? : Nome, nickname, mail, una bella foto e il gioco è fatto, possiamo creare un profilo virtuale che ci permetta di conoscere l’uomo o la donna della nostra vita. Saremo “matchati” per interessi affini, fantasie, preferenze e desideri compatibili. Non resta che iniziare a scrivere. Ma come possiamo essere sicuri che dietro al pc non si celi un truffatore? Infatti, è sempre più frequente il rischio di cadere in una truffa romantica online ...

Assicurazioni online - 222 siti fuorilegge oscurati. I consigli per evitare le Truffe : Solo pochi giorni fa sono stati chiusi dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ben 222 siti di Assicurazioni online fuorilegge: un fenomeno dilagante, nato più o meno contemporaneamente al mercato delle polizze online. A essere truffati contraenti convinti di aver sottoscritto una copertura assicurativa vantaggiosa per i propri beni ma che, in realtà, non ne avevano alcuna realmente attiva. Le frodi erano ...

Arrestato in un supermercato di Fiumicino il re delle Truffe online : È terminata a Fiumicino, in un supermercato del Parco Leonardo, la latitanza di Gianni Siciliano, ricercato dal 2014 e considerato un vero e proprio 're delle truffe online'. L'uomo, classe 1982, originario della provincia di Cosenza ha collezionato negli anni numerose condanne definitive, anche per il reato di associazione per delinquere, il cui cumulo ha fatto scattare l'ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso a suo carico dalla ...

3 cose da sapere per difendersi dalle Truffe online durante i saldi : immagine: pixabay Da qualche giorno, in alcune regioni (in Campania dal 29 giugno), sono già iniziati i saldi estivi nei negozi, e dal 6 luglio prossimo cominceranno in tutta Italia. Stesse date anche per i saldi online, una modalità di fare acquisti che riscuote di anno in anno sempre maggior successo, arrivando a produrre un giro d’affari di circa 40 miliardi di euro. Ma come sempre bisogna stare attenti alle truffe: ecco quindi i principali ...

Le otto regole per le vacanze sicure : il vademecum della polizia postale per evitare le Truffe online : Fotografie vere e non prese dal web, pagamenti solo su Iban tracciabili, occhio ai prezzi troppo bassi per il luogo scelto: come trovare la casa vacanze giusta sulle piattaforme immobiliari

Secondo Kaspersky i cybercriminali sfruttano Google Calendar per le Truffe online : Gli esperti di Kaspersky hanno realizzato uno studio su come i cybercriminali si servono di Google Calendar (e non solo) per mettere in atto truffe online. L'articolo Secondo Kaspersky i cybercriminali sfruttano Google Calendar per le truffe online proviene da TuttoAndroid.

Pamela Prati ospite a Chi l’ha visto per parlare di Truffe online : L’ex soubrette del Bagaglino sarà ospitata da Federica Sciarelli per discutere di truffe su internet Pamela Prati sarà ospite nella puntata di domani 29 maggio di Chi l’ha visto. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia, dove si legge che l’ex soubrette interverrebbe per discutere di truffe online dopo aver confessato la verità a Verissimo. La donna era convinta dell’esistenza del suo futuro marito Mark ...

