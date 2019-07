Tragico schianto in moto contro una Panda | Alex Franzè muore a 27 anni

Cagliari - Tragico schianto in strada : Antonio muore nel giorno del suo compleanno : L'ingegnere 40enne Antonio Vacca, per gli amici Nino, si è spento proprio nel giorno del suo 40esimo compleanno dopo aver lottato tra la vita e la morte per una settimana in ospedale a seguito di un incidente stradale ancora avvolto nel mistero. I familiari non si danno pace e da giorni cercano qualche testimone per sapere almeno cosa abbia causato il tragico schianto.Continua a leggere

Tragico schianto in auto a Jesolo - Brian muore a 28 anni : era emigrato per fare l’infermiere : Il giovane, originario della provincia di Ascoli Piceno, stava tornando a casa a San Donà di Piave, nel Veneziano, quando ha sbandato al volante della sua vettura innescando una carambola che si è conclusa con un violentissimo schianto contro un albero a bordo strada che non gli ha dato scampo.Continua a leggere

Tragico schianto in autostrada : morto ragazzino - gravissimi padre e fratello : Un ragazzino di 14 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla A29 Palermo-Trapani, all'altezza di...

Arezzo - Tragico schianto in motorino contro un’auto : Nunzio muore a 16 anni - grave l’amico : Il tragico incidente stradale in località Memmenano, nel territorio del comune di Poppi. Per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per il 16enne Nunzio Gallo no c'è stato nulla da fare. Ferito gravemente l'amico 17enne e in maniera non grane i due ventenni nell'auto.

Gubbio - Tragico schianto sulla statale : muore 20enne - gravi i due amici in auto con lui : Un ragazzo di 20 anni morto e altri due giovani feriti e ricoverati in gravi condizioni in ospedale. È il pesante bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo la strada statale SS318 nei pressi di Gubbio, in Umbria. Il dramma si è consumato nelle prime ore di domenica 7 luglio, durante la notte. I tre ragazzi coinvolti viaggiavano tutti sulla stessa vettura prima dell'alba quando, intorno alle 4.30 della notte tra ...

Termoli : Tragico schianto sulla statale 16 - Christian muore a 28 anni : La vittima del tragico incidente stradale è un 28enne termolese, Christian Smisek. Al volante della sua auto si stava dirigendo verso Termoli quando si è scontrato con una vettura che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per lui inutili i soccorsi medici. Estratto cosciente ma ferito e dolorante invece l'altro automobilista coinvolto.Continua a leggere

Foggia - Tragico schianto in A14 : muore bimba di 10 anni - in ospedale i genitori : Il dramma si è consumato nel tratto compreso tra le uscite di Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, e Termoli, in provincia di Campobasso, nel territorio del comune di Serracapriola. La famiglia coinvolta è originaria di Rieti, e viaggiava in direzione nord. Per la piccola inutili i soccorsi, ricoverati in ospedale i genitori .Continua a leggere

Calabria - Tragico schianto all'alba nel Vibonese : sono morti tre ragazzi : all'alba di oggi, 23 giugno, un tragico incidente stradale in Calabria, nel Vibonese, ha causato il decesso di tre ragazzi di cui al momento non sono state fornite le generalità. Un quarto giovane, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 che, con l'ausilio dell'elisoccorso, ha provveduto a trasportarlo d'urgenza in ospedale. La dinamica dei fatti è in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine ...

Tragico schianto durante tour in Harley per le strade Usa - morti due motociclisti italiani : Le vittime sono Bruno Di Cosimo, 55 anni, e Francesco Vitagliano, due amici torinesi appassionati di due ruote che erano in vacanza negli Stati Uniti. Stavano percorrendo un'autostrada in Florida quando, per una serie sfortunata di avvenimenti, sono scivolati finendo per essere travolto da un tir. noadsense

Agrigento - Tragico schianto mentre vanno al mare : Giuseppe muore a 22 anni - feriti i tre amici : Una giornata in allegria tra amici da trascorrere al mare in un attimo si è trasformata in tragedia nelle scorse ore nell'Agrigentino, in Sicilia. Il gruppo, composto da quattro ragazzi, è stato coinvolto in un terribile incidente stradale costato la vita a uno di loro. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica lungo la Strada Provinciale 88, nel territorio del comune di Caltabellotta. A perdere la vita è stato Giuseppe ...

Tragico schianto in A4 - Mercedes sotto il camion : automobilista muore - autostrada chiusa : Drammatico incidente oggi pomeriggio sull‘autostrada A4: uomo di nazionalità italiana è morto nel sinistro avvenuto intorno alle 15.30 nel territorio di San Stino di Livenza in direzione Trieste. La Mercedes su cui viaggiava ha tamponato con violenza un mezzo pesante, finendo per conficcarsi sotto il pianale. Prima del luogo dell’incidente era stati collocati sette pannelli a messaggio variabile con la scritta “code” di cui il primo sulla A57 e ...

Tragico schianto in curva - Omar muore sul colpo : era sposato da due mesi : Omar Mouhassine è morto a soli 27 anni in un incidente tornando a casa dal lavoro presso un'azienda di Gottolengo. "Questa...