ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Ieri sera, dopo una giornata passata con il Monza (calcio) abbiamo deciso di dare qualche colpo a un pallone“. Lo ha raccontato Silvioarrivato aleuropeo con ladestra bendata. “Facendo un colpo di testa ben riuscito”, a causa della “spinta che mi sono dato sono caduto su un selciato fatto di sassi” e “mi sono fatto tre sbreghi nella gamba e nel braccio e mi sono fatto male al polso. Questo – ha concluso– succede perché non mi ricordo mai di avere l’età che ho” Leggi Anche Commissione Ue, Ursula von der Leyen eletta per soli 9 voti. Salvini attacca: “Gravissimo asse Renzi-5 Stelle” L'articoloalcon la: “Perché le? Non mi ricordo ...

GHERARDIMAURO1 : RT @MPenikas: FQ: Strasburgo, Berlusconi al Parlamento con la mano fasciata: “Perché le bende? Non mi ricordo mai di avere l’età che ho…”… - MPenikas : FQ: Strasburgo, Berlusconi al Parlamento con la mano fasciata: “Perché le bende? Non mi ricordo mai di avere l’età… - diegomorett1 : RT @pdfvg: 'Sono sicuro che la Russia non ha dato nessun finanziamento alla Lega. Mi è stato assicurato direttamente dal presidente Vladimi… -