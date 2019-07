Scuola | definì i docenti del Sud ‘capre deportate’ | Fabrizio Rondolino scrive un post su

scuolainforma

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Probabilmente i nostri lettori ricorderanno le dichiarazioni polemiche rilasciate dal giornalista e blogger,, nei confronti degli insegnanti (in particolare) del Sud che protestavano contro l’algoritmo della mobilità introdotto dalla riforma Buona. Insegnanti del sud definite ‘capre deportate’parlò di ‘capre deportate’ oltre a chiedersi come mai la Polizia non avesse riempito di botte gli insegnanti, liberando così il centro di Roma dalla protesta. ‘Se gli insegnanti del sud conoscessero l’italiano, capiremmo che vogliono’, ebbe a direche tra l’altro disse anche che gli insegnanti del sud non vogliono farsi valutare perché valgono poco’. L’avvocato dei Partigiani dellaPubblica, Gianfranca Bevilacqua, presentò un eso contro, ex direttore dell’Unità. L’ODG ...

