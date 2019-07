Niente accordo tra Hysaj e l’Atletico Madrid

ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) L’Atleticosi tira indietro. Non avrebbe trovato unper l’acquisto di, decidendo così di virare verso il terzino del Tottenham Trippier. Il club spagnolo avrebbe offerto 22 milioni per accaparrarsi il calciatore 28enne, disturbando l’azione della Juventus, che segue Trippier da un mese. I bianconeri lo vorrebbero per sostituire Cancelo, che è in partenza e che con ogni probabilità dovrebbe andare al Barcellona. Le notizie dei giorni scorsi Qualche giorno fa, dalla Spagna, rimbalzava la notizia che De Laurentiis fosse disposto ad abbassare le sue pretese per l’albanese pur di concludere la trattativa con l’Atletico. As scriveva che il presidente pensava di chiudere a 15 milioni, rinunciando alla base d’asta inizialmente fissata a 20. Già ieri, però, il Corriere dello Sport parlava di una frenata brusca nella trattativa con il club ...

