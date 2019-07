Gioco d’azzardo | scatta il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni | che cosa non vedremo

Valutare le recensioni di altri prima di rischiare il Gioco d’azzardo : La valutazione di un casinò online significa che vuoi prendere delle precauzioni per garantire la tua sicurezza finanziaria. La natura

Napoli - Balotelli denunciato per istigazione a delinquere e Gioco d’azzardo dopo la scommessa dello scooter in mare : Aveva sfidato l’amico Catello Buonocore a lanciarsi nel mare di Napoli in sella a uno scooter in cambio di duemila euro: ora il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo per la scommessa. Buonocore aveva subito accettato la sfida e si era buttato in mare sulla sua Vespa: “Tanto valeva soltanto 600 euro”, aveva poi detto. Napoli, la scommessa ...

Il Fasano calcio contro il Gioco d’azzardo : “Toglieteci da schedine delle scommesse” : Per le scommesse, o almeno anche per quello, sono falliti. E, oggi che sono rinati, con le scommesse non vogliono più avere nulla a che fare. È la storia del Fasano calcio, squadra pugliese di Serie D, e di una richiesta senza precedenti inoltrata alla Lega Dilettanti: uscire da tutti i palinsesti dei bookmaker, non vedere più le proprie partite quotate. Un desiderio per il momento impossibile: la LND non potrà esaudirlo, non ne ha la ...

Il Fasano calcio contro il Gioco d’azzardo : “Toglieteci dalle schedine delle scommesse” : Per le scommesse, o almeno anche per quello, sono falliti. E, oggi che sono rinati, con le scommesse non vogliono più avere nulla a che fare. È la storia del Fasano calcio, squadra pugliese di Serie D, e di una richiesta senza precedenti inoltrata alla Lega Dilettanti: uscire da tutti i palinsesti dei bookmaker, non vedere più le proprie partite quotate. Un desiderio per il momento impossibile: la LND non potrà esaudirlo, non ne ha la ...