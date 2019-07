FaceApp spopola sui social ma crescono le preoccupazioni per privacy e sicurezza | ecco

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Gli esperti stanno avvisando sui problemi diquando si utilizza, la nuova app che trasforma il viso per farlo sembrare più vecchio, più giovane o addirittura di sesso diverso. Sviluppata da un team russo nel 2017, l’app è diventata virale negli ultimi giorni e tutti, dal vicino di casa ai vip più noti, non riescono a resistere alla tentazione di vedersi con qualche annetto in più. In Italia, non ci facciamo mancare mai nulla così anche un primo cittadino si è lasciato andare al divertimento, scatenando l’ira dei suoi concittadini. Il servizio gratuito utilizza l’intelligenza artificiale per modificare una foto presente nella gallery del telefono e trasformarla in una di età doppia o tripla rispetto all’attuale. Può cambiare anche il colore dei capelli, aggiungere la barba, cambiare genere e persino far sembrare più giovani. Attualmenteè una delle app più ...

