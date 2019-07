Elementary 7 sostituisce Blood & Treasure su Rai2 | dal 17 luglio cambio di

optimaitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La programmazione disu, partita mercoledì 10in prima serata, continua ma con una nuova collocazione oraria, a partire dalle 22:55. Al suo posto arrivano i nuovi episodi di7. La serie estiva di CBS, che pure negli Usa è stata appena rinnovata per una seconda stagione, non ha ottenuto il riscontro sperato al suo debutto su, in prima visione assoluta per l'Italia: nonostante due episodi ambientati proprio nel Belpaese, in particolare a Roma tra il centro storico e il Vaticano, l'esordio dicon le avventure dei protagonisti Danny e Lexi (Matt Barr e Sofia Pernas) tra antichità e tesori da proteggere non ha affascinato il pubblico nostrano. Gli ascolti dei primi due episodi in onda il 10non hanno raggiunto nemmeno la soglia del milione di spettatori, fermandosi al di sotto della media della rete a quota ...

