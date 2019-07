De Lellis e Iannone | la love story difesa da chi non ti aspetti…

Giulia De Lellis - Jeremias la difende : “Sta bene con Iannone” : Jeremias Rodriguez prende le difese di Giulia De Lellis: le sue parole La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone continua a gonfie vele, anche se ha attirato non poche critiche da parte dei personaggi del piccolo schermo. Una tra tutte: Cecilia Rodriguez, l’ex fidanzata di Francesco Monte che ha categoricamente bocciato la coppia. Stesso discorso, per fortuna, non vale per il “piccolo” di casa Jeremias Rodriguez. ...

Jeremias Rodriguez punzecchia Giulia De Lellis e Andrea Iannone : 'Hanno cose in comune' : Stando alle dichiarazioni che hanno rilasciato ultimamente Cecilia e Jeremias, sembra che la maggior parte dei membri della famiglia Rodriguez non approvi la love story che è nata tra l'ex cognato Andrea Iannone e Giulia De Lellis. L'argentino, interpellato dalla rivista "Chi" sull'argomento, si è limitato a dire che vede bene insieme l'influencer e il pilota perché hanno molte cose in comune: le sue parole sono sembrate una frecciatina neppure ...

