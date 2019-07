Vladimir Putin e il gregario

Gad Lerner contro Matteo Salvini : "La Casa Bianca non dimentica quell'antica asse con Vladimir Putin" : "L'opinione pubblica italiana è smemorata, ma la diplomazia mondiale ha la memoria lunga. Salvini può fingere di scherzare sulla Moscopoli dell'Hotel Metropol, confidando di farla franca sull'onda dei sondaggi. Ma di fronte a Putin, Trump e all'Unione europea l'aspirante premier italiano è chiamato

Vladimir Putin - uno Zar a Roma : “Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore”. L’urlo dei sessantamila che allo stadio Olimpico impazziscono per Ultimo – cantante idolo di ragazzine (e non) – avvolge Villa Madama, sulle pendici di Monte Mario, dove Giuseppe Conte sta mostrando il panorama mozzafiato a Vladimir Putin prima della cena di gala delle due delegazioni governative. Non è ...

Le foto di Vladimir Putin in Italia : È arrivato verso le 13 e ripartirà in serata dopo aver incontrato il Papa, il presidente Mattarella, i leader del governo e anche Berlusconi

Vladimir Putin ha incontrato papa Francesco : Il presidente Vladimir Putin, dopo essere atterrato in Italia, si è recato in Vaticano: un'ora di colloquio tra lo "Zar" e il pontefice della Chiesa cattolica, Prima vengono le istituzioni sacre, dopo ci sarà spazio per tutto il resto: Vladimir Putin è atterrato in Italia attorno alle 13.10, poi si è recato in Vaticano, dove ha avuto luogo l'atteso colloquio con papa Francesco. Le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Federazione ...

Vladimir Putin in visita a Roma - il corteo del presidente russo impiega due minuti per attraversare piazza Venezia : Il presidente russo, Vladimir Putin, è a Roma per una serie di incontri con Papa Francesco, Sergio Mattarella e Giuseppe Conte (insieme ai due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio). La città è blindata e l’apparato di sicurezza è massimo. Nel video, il passaggio del corteo di auto che scortano Putin che impiega due minuti per attraversare piazza Venezia. Cognato di Renzi e fratelli: pm ...

Vladimir Putin a Roma - la visita del presidente russo. FOTO : Vladimir Putin a Roma, la visita del presidente russo. FOTO L’aereo è atterrato a Fiumicino all'ora di pranzo. Il primo appuntamento del leader russo è l’incontro in Vaticano con Papa Francesco. Più tardi vedrà anche Mattarella, Conte, Di Maio e Salvini. Previsto anche un incontro privato con Berlusconi. GLI ...

Vladimir Putin a Roma tra Papa Francesco - Berlusconi e Salvini; "Con la Lega rapporti costanti" : Il presidente russo Vladimir Putin ha "contatti costanti con la Lega di Matteo Salvini". A confermarlo lo stesso Zar, in un'intervista concessa per iscritto al Corriere della Sera. "Apprezziamo l'impegno dell'Italia per rafforzare la reciproca comprensione nell'area euro-atlantica. Silvio Berlusconi

Vladimir Putin in visita a Roma da Mattarella e papa Francesco - poi il vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte : “Restituirò a Vladimir Putin la stessa calorosa ospitalità ricevuta a Mosca” lo scorso ottobre. Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, affidate ai media russi, in occasione della visita del presidente russo nella Capitale che oggi incontra, oltre al premier e ai suoi due vice Salvini e Di Maio, anche il capo dello stato Sergio Mattarella e papa Francesco, senza dimenticare un saluto all’amico di sempre, ...

Roma blindata - oggi arriva Vladimir Putin"Non volevamo le sanzioni all'Italia ma..." : Il presidente russo vedrà Papa Francesco, Mattarella, Conte, Di Maio e Salvini. Incontro privato con Berlusconi. In un'intervista al "Corriere della Sera" spiega di non poter togliere le contro-sanzioni di Mosca contro i Paesi Ue.

La limousine di Vladimir Putin fa le prove a Roma : Piazza Colonna chiusa ai pedoni. Una limousine Aurus Senat nera entra ed esce dall'ingresso principale di Palazzo Chigi. È la berlina supercorazzata del presidente russo Vladimi Putin, in visita a Roma il prossimo 4 luglio. Il piano sicurezza è già scattato in tutta la città, e a Palazzo Chigi gli uomini della sicurezza russa sono già al lavoro. Questa mattina la limousine presidenziale ha fatto le prove di accesso a Palazzo Chigi. Tutto è ...

Vladimir Putin : "L'idea di libertà di genere è imposta alla gente" : Il leader del Cremlino difende la controversa legge russa che vieta la "propaganda gay" tra i minori ma che di fatto ostacola ogni forma di manifestazione a difesa dei diritti degli omosessuali

Vladimir Putin : “Idea di libertà di genere è imposta alla gente” : Nuovo attacco contro i diritti degli omosessuali da parte di Vladimir Putin nella "Giornata dell'Orgoglio Lgbt". Il presidente russo dal G20 di Osaka ha preso una netta posizione. "In Russia abbiamo un rapporto molto tranquillo con la comunità Lgbt, ma l'idea di libertà di genere è imposta alla gente, stanno costringendo piuttosto aggressivamente" la maggioranza ad accettare le nuove tendenze. Adesso - ha spiegato Putin - si sono inventati sei o ...

Vladimir Putin sulle tensioni Usa-Iran : "La guerra tra i due paesi sarebbe una catastrofe" : La tensione fra Usa e Iran cresce. E su queste crescenti tensioni, con toni drastici, si esprime Vladimir Putin: "Un'eventuale guerra fra i due paesi sarebbe una catastrofe". Parola dello 'zar', in diretta in tv. E ancora: "In quel caso sarebbe difficile calcolare le conseguenze dell'uso della forza

Xi e Putin allo zoo di Mosca : “Vladimir è il mio migliore amico” : L'articolo Xi e Putin allo zoo di Mosca: “Vladimir è il mio migliore amico” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.