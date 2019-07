Ursula von der Leyen è stata confermata presidente della Commissione europea

Commissione Ue - Ursula von der Leyen eletta con 383 voti : Ursula von der Leyen è la nuova presidentessa della Commissione europea, la prima a ricoprire questo incarico. È stata eletta con 383 voti di popolari, socialisti e liberali, al termine di una giornata iniziata con il suo discorso davanti all’aula di Strasburgo dove ha elencato i punti cardine della sua agenda. Dalla riduzione delle emissioni per rendere l’Europa “il primo continente neutrale climaticamente entro il 2050” ...

Ursula von der Leyen è la nuova presidente della Commissione Ue : La presidente designata della Commissione europea, la democristiana tedesca Ursula von der Leyen, ha ottenuto oggi la fiducia del Parlamento europeo con 383 voti a favore, 327 contrari, 22...

Parlamento Ue - Ursula von der Leyen eletta presidente della Commissione : A suo favore anche parte dei socialisti europei. Spaccatura tra i partiti di governo italiani: Lega contraria, M5s a favore

Eletta Ursula von der Leyen : è la prima donna presidente della Commissione Ue : La 60enne tedesca membro della Cdu e Ministro della difesa in Germania dal dicembre del 2013 è stata Eletta dal Parlamento europeo riunito a Strasburgo

Ursula von der Leyen è la nuova presidente della Commissione Ue : La candidata designata dai capi di stato e di governo dei 28 al Consiglio europeo a inizio mese, e ministra della Difesa tedesca, Ursula von der Leyen, è stata eletta dal Parlamento di Straburgo: è la prima donna della storia a guidare la Commissione europea.Continua a leggere

Il Di Maio renziano e il voto su Ursula von der Leyen : È l'uomo dell'Impeachment a Mattarella il giorno prima di andare da Mattarella a giurare per fare il governo. Si è già scritto qui, in questi appunti per prepararsi alle chiacchiere da aperitivo, che Di Maio non controlla il significato esatto di ciò che dice. Ha un problema con la scelta delle paro

Franco Bechis su Ursula von der Leyen : "Perché mi mette i brividi" - un terribile sospetto : "A me comunque un brivido lo fa venire l'ex capo delle forze armate tedesche alla guida dell’Europa...". Franco Bechis, sul suo profilo Twitter, commenta così la candidatura di Ursula von der Leyen che ha presentato oggi 16 luglio a Strasburgo il suo programma davanti alla plenaria del Parlamento Eu

Come sarà l’Europa di Ursula von der Leyen? : La candidata designata alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen (foto: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images) Mancano poche ore al voto sulla nomina di Ursula von der Leyen Come presidente della Commissione europea previsto per le 18 di oggi, martedì 16 luglio. Secondo la stampa internazionale, la sua elezione non è affatto scontata ma l’attuale ministra della Difesa tedesca ha acquistato molti punti ...

Ursula von der Leyen all'Europarlamento : 'Bisogna salvare le persone in mare' : Quella di oggi, martedì 16 luglio, è una data decisiva per il Parlamento Europeo. Ursula Von der Leyen potrebbe essere la prossima Presidente della Commissione. Il discorso di questa mattina all'Europarlamento La politica tedesca, candidata dai Ventotto, punta tutto sul sostegno delle forze pro-UE. Il discorso della Von der Leyen ha affrontato temi come tutela dei lavoratori, emergenza climatica, flessibilità fiscale e uguaglianza di genere. ...

Commissione Ue - Ursula von der Leyen : “Chi vuole indebolire l’Europa troverà in me una nemica” : È atteso per oggi pomeriggio il voto dell'Europarlamento sulla nomina di Ursula von der Leyen, l'attuale ministra della Difesa tedesca, alla presidenza della Commissione europea. Nel suo discorso a Strasburgo prima del voto, la candidata ha toccato vari temi, parlando della presenza delle donne nelle istituzioni, della necessità di implementare un salario minimo in tutta Europa, di un "accordo verde" come priorità del suo mandato e dell'obbligo ...

Il discorso di Ursula von der Leyen all'Europarlamento : Ursula von der Leyen ha citato suo padre che alla fine della sua vita diceva: “l’Europa è come un matrimonio. L'amore potrebbe non essere più forte come il primo giorno, ma diventa più profondo”. La candidata presidente della Commissione europea, nel suo discorso all'Europarlamento – che alle 18 di

Forse è il giorno di Ursula von der Leyen : Dopo giorni di trattative stasera ci sarà il voto che potrebbe confermarla come presidente della prossima Commissione europea, ma ballano ancora un po' di voti

Rottura von der Leyen-sovranistiLa Lega verso il no a Ursula : "Sono sollevata di sapere che non avro' il vostro sostegno, per me e' davvero un premio per tutto quello che ho fatto". Lo dice Ursula von der Leyen rivolgendosi al parlamentare tedesco di Alternative fur Deutschland, Joerg Meuthen, che a nome del gruppi di Identita' e Democrazia ha fatto sapere che il gruppo sovranista votera' contro la nomina di von der Leyen alla presidenza della Commissione Segui su affaritaliani.it