Ue | futuro di Visegrád | alleanza dai piedi di argilla

(Di martedì 16 luglio 2019) Fondato nel 1991 dai governi dell’allora Repubblica Cecoslovacca, della Polonia e dell’Ungheria per far fronte in maniera congiunta alle trasformazioni sociali, economiche e istituzionali richieste dal processo di integrazione europea, il Gruppo di Visegrád (V4) – tornato di recente protagonista a Bruxelles in occasione dei negoziati sulle euro-nomine – è sostanzialmente costituito da Paesi con identità, trend economici e ambizioni politiche spesso diverse.Dal punto di vista economico, nel 2018, la Slovacchia – l’unico dei V4 ad essere anche membro dell’Eurozona – ha registrato una crescita del Pil del 4,1%, l’Ungheria del 4,9%, la Polonia del 5,1% mentre la Repubblica Ceca solo del 2,9% (a fronte di una crescita del 4,4% nel 2017). Anche il livello di disoccupazione mostra ...

