Tuffi | Mondiali 2019 | Noemi Batki brilla in qualifica e conquista la semifinale dalla

05.40: Appuntamento ora alle 8.30 per la semifinale! Noemi Batki deve provare ad entrare tra le prime dodici per centrare la finale e volare DIRETTAmente alle Olimpiadi di Tokyo. Serve ripetere la splendida qualifica. 05.38: Si è chiusa la qualifica della piattaforma femminile. Vince la cinese Lu Wei con 383.75 davanti alla canadese Benfeito (344.60) e all'australiana Wu (343.70).

Il programma dei Mondiali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. Quinta giornata con l'Italia ancora alla ricerca della prima medaglia, anche se conquistarla oggi non sarà per nulla facile. Oggi tocca a piattaforma femminile e team event. Dalla piattaforma obiettivo del pass olimpico per Noemi Batki. Per volare a Tokyo l'azzurra

Tuffi - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 16 luglio. Tutti gli italiani in gara : Quinta giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. L'Italia è ancora alla ricerca della prima medaglia, ma difficilmente domani riuscirà a salire sul podio. L'obiettivo principale è quello di Noemi Batki di centrare la finale della piattaforma femminile e quindi la qualificazione olimpica. Grande curiosità per la giovanissima coppia Riccardo Giovannini e Chiara Pellacani nel Team Event. IL programma DELLA PRIMA GIORNATA

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino sincro femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del solo libero. tuffi e Nuoto sincronizzato si alterneranno ancora alle luci dell'alba italiana con i preliminari della piattaforma sincro maschile, seguita dalla finale del sincro 3

E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento a domani per altre emozioni in questi Mondiali 2019 in Corea del Sud. 15.10: Doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo per i cinesi: 93.63 e chiusura con 486.93. Un punteggio pazzesco per Chen e Cao che dunque si confermano campioni del mondo e permettono alla Cina di ottenere l'ennesimo successo in questa rassegna,

14.58: Doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo: 77.76 per loro che, giovanissimi, ottengono 412.62. Grandissima prova 14.57: Doppio e mezzo indietro con doppio avvitamento e mezzo per gli armeni, che iniziano l'ultima rotazione: 79.92 lo score e il totale alla fine è 372.48. 14.55: Quadruplo e mezzo avanti raggruppato per i cinesi: 92.13 per loro che continuano su punteggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino sincro femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del solo libero. tuffi e Nuoto sincronizzato si alterneranno ancora alle luci dell'alba italiana con i preliminari della piattaforma sincro maschile, seguita dalla finale del sincro 3

14.41: Triplo e mezzo indietro carpiato per gli armeni che aprono la quinta rotazione: 56.16 e 292.56 per loro che non realizzando un Gran tuffo 14.40: Chiudono la quarta rotazione i cinesi con il triplo e mezzo indietro carpiato: 97.20, lo stesso score dei britannici! 300.84 per la Cina che continua a dominare, davanti alla Gran Bretagna e alla Russia. 14.39: Triplo e mezzo indietro carpiato

14.21: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per i messicani: 76.50 per loro e 170.70 il totale (terza posizione complessiva) 14.20: Triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato anche per la Germania: 56.64 per i tedeschi che sbagliano il tuffo e 157.44 il totale (settimo posto) 14.19: Triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato anche per la Corea del Sud: 63.36 e 157.56 per i

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino sincro femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del solo libero. tuffi e Nuoto sincronizzato si alterneranno ancora alle luci dell'alba italiana con i preliminari della piattaforma sincro maschile, seguita dalla finale del sincro 3

13.51: Ordinario ritornato carpiato per l'Australia: 49.20 per loro e balzano al comando 13.50: Uno e mezzo avanti carpiato per l'Ucraina: 48.20 per la coppia dell'Est 13.49: Armenia che con l'uno e mezzo avanti carpiato realizza 46.20 13.45: Salterà per primo la coppia armena con l'uno e mezzo avanti carpiato 13.42: Russia, Gran Bretagna e Cina dunque le coppie

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino sincro femminale, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del solo libero. tuffi e Nuoto sincronizzato si alterneranno ancora alle luci dell'alba italiana con i preliminari della piattaforma sincro maschile, seguita dalla finale del sincro 3

Tuffi - Mondiali 2019 : sesto oro in sei gare per la Cina - trionfo per Shi e Wang nel sincro tre metri. Bertocchi-Pellacani none : Tutto come previsto ed era inevitabile, vista la tradizione in questa gara e la bravura della coppia cinese, per una volta non giovane, ma “esperta”: Shi Tingmao e Wang Han (entrambe classe ’91), dominano la finale dal trampolino 3 metri sincro (prova nella quale le asiatiche non perdono da 21 anni ai Mondiali), staccano la concorrenza e regalano alla propria nazione la sesta medaglia d’oro in sei gare previste finora nei ...

