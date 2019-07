Truffe online, blitz in diverse città

I militari del Comando provinciale di Cremona hanno arrestato quattro persone per associazione per delinquere finalizzata alle,frode fiscale e riciclaggio. Sequestrati beni per 1,5 milioni di euro. Le indagini hanno scoperto un gruppo che attraverso siti di venditeha truffato migliaia di ignari clienti. Le attività vedono impegnati oltre 150finanzieri nelle province di Torino, Brescia, Milano, Piacenza,Genova, Mantova, Parma e Verona.(Di martedì 16 luglio 2019)