Sotto al parrucchino nasconde mezzo chilo di cocaina! 65enne in manette a Barcellona

(Di martedì 16 luglio 2019) Un colombiano di sessantacinque anni è stato arrestato all'aeroporto di, in Spagna, dopo essere stato beccato condi cocaina. Cocaina che probabilmente l’uomo pensava di aver nascosto bene, ma gli agenti hanno praticamente notato subito la sua strana acconciatura. I trafficanti di droga tentano dire la merce illegale che trasportano da un Paese all’altro nei modi più fantasiosi e sicuramente questo colombiano di fantasia ne ha avuta molta. In questo caso, infatti, la droga era stata nascostaalL'uomo, giunto in Spagna con un volo da Bogotà, è subito apparso troppo nervoso ai poliziotti che quindi, appunto insospettiti anche da quei capelli, hanno deciso di procedere a un controllo più accurato. E ben presto gli agenti si sono accorti del “trucco” del colombiano e lo hanno arrestato. Quello che aveva in testa era appunto unstudiato ad arte per contenere 503 grammi di cocaina dal valore di oltre 30000 euro. E sopra alaveva indossato anche un cappello. Insomma, quel signora proprio non passava inosservato.