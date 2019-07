Lega-Russia | i direttori dei servizi segreti al Copasir | gli affari e le missioni di

Russiagate - M5s prepara la Commissione d'inchiesta. La Lega valuta se firmare : Il Movimento 5 stelle ha preparato la proposta di legge per istituire la Commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti. E, secondo quanto previsto dal contratto, il testo sarà sottoposto dal capogruppo M5s alla Camera alla firma del capogruppo della Lega. Un gesto che arriva nel bel mezzo delle tensioni per il caso dei presunti finanziamenti di Mosca ai leghisti e dopo che il Pd aveva provocato proprio i grillini su questo ...

Caso Lega-Russia : chi riuscirà a spezzare il silenzio? : È il compagno Secondo Greganti, Gianluca Savoini. È sulle tracce di quel Primo sospettato a lungo di essere il nesso tra l’oro di Mosca e il Pci e che accettò il carcere pur di non fiatare. Il faccendiere leghista sentito dai pm in una località segreta fuori dalla procura, per evitare ressa e soffiate, ha tenuto la bocca cucita. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, si dice nella ...

Russiagate Lega - Savoini non risponde. M5s : "Ora una commissione d'inchiesta" : L'ex portavoce di Matteo Salvini indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della facoltà...

Caso Russia-Lega - Salvini : “Non devo spiegare niente” : Nel giorno in cui Gianluca Savoini sarà sentito dai pm di Milano in merito all'incontro segreto a cui ha partecipato il 18 ottobre dello scorso anno a Mosca, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra aver ufficialmente sposato la politica del silenzio, piuttosto insolito per uno loquace come lui, sempre pronto a dedicare intere ore di dirette per qualsiasi cosa lo riguardi.Eppure, ne danno conto questa mattina il Corriere della Sera e ...

Russiagate Lega - Savoini non risponde alle domande dei Pm : L'ex portavoce di Matteo Salvini indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della facoltà...

Gianluca Savoini è stato interrogato dai pm di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul caso Lega-Russia : I giornali riferiscono che Gianluca Savoini – collaboratore di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia – è stato interrogato oggi dalla procura di Milano. Savoini è indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale sulla compravendita di petrolio che sarebbe stata negoziata allo

**Lega : Zingaretti - ‘Salvini convoca sindacati per distrarre da affare Russia’** : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Salvini ha convocato i sindacati con Siri solo per far dimenticare l’affare Russia. Ma noi non ci caschiamo. Continuiamo a chiedere verità e chiarezza in Parlamento. Da Salvini e Di Maio spettacolo indecoroso”. Lo scrive su Twitter il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti.L'articolo **Lega: Zingaretti, ‘Salvini convoca sindacati per distrarre da affare Russia’** ...

Rapporti Russia-Lega - Corrao contro il PD : 'Non esente da casi di finanziamenti dubbi' : Il caso legato a presunti finanziamenti russi alla Lega continua a far rumore. Se ne parla in diversi salotti televisivi e si assiste anche a discussioni particolarmente ruvide. Una è andata in scena nel corso della trasmissione L'aria che tira di La 7 nella mattinata di questo lunedì. Protagonisti di un duello particolarmente spigoloso sono stati Ignazio Corrao, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle e l'ex Ministro della difesa dei ...

Lega - Conte : “Salvini alle Camere su rapporti con Russia? Perché no?”. E chiarisce : “Noi per la piena trasparenza” : “Perché no?”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle nostre domande se il vicepresidente Matteo Salvini dovrebbe riferire alle Camere sulla vicenda dei rapporti tra la Lega e il Cremlino. Conte poi precisa: “Non c’è stata nessuna ‘coltellata alle spalle’ nei confronti di Matteo Salvini – quando gli sono state ricordate le frasi che alcuni giornali hanno attribuito oggi al leader della ...

Lega-Russia - per Gianluca Savoni invito a comparire in Procura a Milano : Ha ricevuto un invito a comparire per questo pomeriggio in Procura a Milano Gianluca Savoini, presidente dell’associazione Lombardia-Russia indagato per corruzione internazionale nell’ambito dell’inchiesta della Procura milanese sui presunti finanziariamente russi alla Lega. Savoini con altri due italiani e tre russi ha partecipato a un incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre scorso, la cui registrazione è stata diffusa dal sito ...

Lega-Russia - Candoni (Confindustria Russia) : “Sconsigliai a Salvini di andare al Metropol. Penso che ci siano altri audio” : “Sconsigliai a Salvini di partecipare” all’incontro del Metropol: “Sapevo che aveva un appuntamento importante, doveva chiudere la campagna elettorale a Trento“. Al Corriere della Sera parla Fabrizio Candoni, manager e fondatore di Confindustria Russia insieme all’attuale Ernesto Ferlenghi, quest’ultimo tutt’ora vicepresidente esecutivo di Eni per Russia&Central Asia Market Development e fra i ...

Caso Russia-Lega - Salvini sceglie il silenzio : “Non devo spiegare niente” : Nel giorno in cui Gianluca Savoini sarà sentito dai pm di Milano in merito all'incontro segreto a cui ha partecipato il 18 ottobre dello scorso anno a Mosca, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra aver ufficialmente sposato la politica del silenzio, piuttosto insolito per uno loquace come lui, sempre pronto a dedicare intere ore di dirette per qualsiasi cosa lo riguardi.Eppure, ne danno conto questa mattina il Corriere della Sera e ...

Russia-Lega - Conte : "Fiducia in Salvini - ma serve trasparenza" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare dei legami tra la Russia e la Lega, e dei presunti finanziamenti accordati durante un incontro a Mosca il 18 ottobre dello scorso anno, dopo la nota con cui Palazzo Chigi aveva precisato che l'invito a Gianluca Savoini per la cena in onore di Putin che si è tenuta a Villa Madama lo scorso 4 luglio era arrivato proprio dalla Lega.Ieri sera, in occasione della sua partecipazione ...

Notizie del giorno : Alitalia - Lega-Russia e Francia : Notizie del giorno. Sono quattro le proposte per Alitalia arrivate sul tavolo dell’advisor Mediobanca. Si intensificano le dichiarazioni dei protagonisti politici sulla vicenda Lega-Russia. Alla parata del 14 luglio il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato un “comando militare dello spazio”. Notizie del giorno: le Notizie selezionate dalla nostra redazione Notizie del giorno: Alitalia Sono quattro le proposte per Alitalia ...