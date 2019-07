Incendio devastante in Sardegna | inferno di fuoco in Ogliastra | 1 000 sfollati | “sfiorata

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Spento nella tarda serata di ieri l’divampato sulle colline a ridosso della spiaggia di Cea, a Bari Sardo, in: le fiamme hanno distrutto un centinaio di ettari di macchina mediterranea. Vigili deluomini del Corpo Forestale e dell’Agenzia Forestas hanno presidiato per tutta la notte il territorio dopo aver fatto rientrare un migliaio di persone evacuate da un resort, due campeggi e da case private. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento che ha soffiato con picchi di 60 km/h raggiungendo gli insediamenti costieri. Per spegnere il rogo sono stati necessari 2 Canadair, il Super Puma e 2 elicotteri della flotta regionale. Un nuovo duro colpo per l’dopo il vastoche sabato aveva distrutto 800 ettari a Tortolì, provocando danni all’ambiente e alle imprese e costringendo circa 5000 persone a lasciare il litorale di ...

mrjosh75 : @babifar22 oggi poi con un gusto speciale visto l’incendio devastante che ha colpito quel posto meraviglioso che è Tortolì ?? - HSpeciosa : RT @LNDC_NAZIONALE: Devastante rogo in un'azienda: collassati due capannoni, morti 100mila tra polli e galline. L'incendio a #SMargheritadA… - DonatoCapotorto : RT @LNDC_NAZIONALE: Devastante rogo in un'azienda: collassati due capannoni, morti 100mila tra polli e galline. L'incendio a #SMargheritadA… -