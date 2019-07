calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “In quella strage mioè stato ridotto ad un tronco carbonizzato senza più le gambe e le braccia, i pezzi di quei ragazzi sono stati raccolti uno ad uno e messi in delle scatole per poi essere identificati, separati e racchiusi in delle bare troppo grandi per quello che restava di loro. Ora, a 27 anni di distanza, non posso accettare che i pezzi di mio, le parole che ha lasciato, i segreti di Stato che ancora pesano su quella strage, vengano restituiti a me, ai suoi figli, all’Italia intera, ad uno ad uno. E’ necessario che ci venga restituito tutto, che vengano tolti isegreti di Stato ancora esistenti e non solo sulla strage di Via D’Amelio ma su tutte le stragi di Stato che hanno marchiato a sangue il nostro Paese”. Così Salvatorein una lettera inviata al ...

marcellinosar : RT @ElioLannutti: Borsellino, l’Antimafia apre gli archivi. Il fratello: “Ora via il segreto di Stato”. La commissione - Il presidente Morr… - TV7Benevento : Borsellino: fratello giudice, 'desecretazione? Via sigilli a tutti vergognosi segreti'... - TV7Benevento : Borsellino: fratello giudice, 'Stato venga in ginocchio a portare agenda rossa' (2)... -