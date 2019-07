Università | Conte sente Bussetti | ‘su concorsi truccati invio ispettori’

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppeha incontrato una delegazione di parlamentari delle forze di maggioranza eletti nella circoscrizione di Catania. I parlamentari hanno rappresentato alcune criticità riguardanti il territorio, con particolare riguardo alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto un ampio numero di docenti dell’Ateneo catanese, sull’inchiesta relativa a 27 presunti. All’esito dell’incontro il presidenteha concordato con il ministro dell’Istruzione Marcol’di ispettori per effettuare verifiche amministrative e contabili al fine di accertare la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e dell’impiego di risorse pubbliche, rimanendo impregiudicate le indagini penali di competenza della Procura di Catania.hanno ...

