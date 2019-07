Tiziano Ferro | gli auguri di amici e colleghi

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019) Ieri pomeriggio, in gran segreto, nella sua Sabaudia,ha sposato il compagno Victor Allen. Il cantante di Latina, nelle scorse ore, ha voluto ringraziare, familiari, fan, che, ancora una volta, hanno dimostrato affetto e stima in questa occasione assai importante: Se i fan riflettono l’animo dell’artista che seguono mi viene in mente di essere il più fortunato al mondo. La VOSTRA sensibilità , la VOSTRA buona educazione, la VOSTRA capacità di sostenermi contro chi odia - senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell'ovvietà - sono continue lezioni di vita per me. Siete orgogliosi di me. Che sono orgoglioso di VOI. Volevo dirvelo. Grazie per tutto l’amore che sto, che STIAMO ricevendo!: 'Mio marito Victor è pronto a diventare genitore', glidi...

