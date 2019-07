Superbike | Mondiale 2019 | Laguna Seca consegna il titolo a Jonathan Rea | ora arrivederci

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Superbike - GP Usa 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea centra la quinta vittoria di fila e allunga nel Mondiale - Bautista cade ancora e sprofonda a -49 : Non si ferma più la cavalcata vincente di Jonathan Rea, capace di trionfare in gara-1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 portandosi così a quota cinque successi di manche consecutivi e allungando in maniera forse decisiva nella classifica del Mondiale Superbike. Il fenomenale nord irlandese della Kawasaki ha infatti approfittato nel migliore dei modi della quarta caduta stagionale del rivale Alvaro Bautista, conducendo ...

Jonathan Rea Superbike - Mondiale 2019 : “Se sono in vetta alla classifica è merito di tutto il team - ora sotto con Laguna Seca” : Jonathan Rea saluta Donington con il sorriso sulle labbra e ben 24 punti di vantaggio in classifica generale su Alvaro Bautista. Un risultato che ha letteralmente dell’incredibile. Non tanto per il valore del campione del mondo, un pilota che ben conosciamo e che in Superbike è reduce da annate di dominio assoluto. Quanto perchè, il suo rivale spagnolo, aveva “cannibalizzato” l’avvio di stagione, con 11 manche vinte una ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato Superpole Race. Jonathan Rea vince ancora e allunga nel Mondiale - Bautista è 4° : Jonathan Rea si aggiudica la Superpole Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 e allunga ulteriormente su Bautista in testa alla classifica generale del Mondiale Superbike. Il britannico della Kawasaki bissa il successo ottenuto ieri in gara-1 e conquista così la terza vittoria della carriera a Donington Park, la quinta della stagione, in una corsa interrotta a 3 giri dalla fine con la bandiera rossa per una perdita di olio dal motore della ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea domina sul bagnato ed è leader del Mondiale grazie alla caduta di Bautista : Dopo 19 manche di dominio targato Alvaro Bautista, cambia clamorosamente il leader del Mondiale Superbike grazie alla strepitosa vittoria di Jonathan Rea e alla caduta dell’iberico della Ducati in occasione di gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, ottavo round della stagione. Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista di una prestazione sensazionale sul bagnato in cui è riuscito a prendere la testa ...

Superbike - GP Misano 2019 : Rea non muore mai e riapre il Mondiale - grossa occasione sprecata per Yamaha : L’Italia sorride a Jonathan Rea ancora una volta e lo fa in maniera decisiva e nonostante una caduta nella Superpole Race che rappresenta forse il primo e unico grave errore del nordirlandese in questa stagione. Il Gran Premio di Misano passa ai libri di storia con un verdetto impossibile da pronosticare prima di Imola e che invece grazie a un paio di buoni circuiti per Kawasaki e alla determinazione del quattro volte campione del mondo si ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Alvaro Bautista in testa - +41 su Rea : Alvaro Bautista allunga al comando del Mondiale Superbike 2019 con 41 punti di vantaggio su Jonathan Rea al termine di Gara-2 del GP di Spagna. LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Alvaro Bautista300DUCATI JONATHAN REA259KAWASAKI MICHAEL VAN DER MARK188YAMAHA ALEX LOWES142YAMAHA LEON HASLAM130KAWASAKI MARCO MELANDRI102YAMAHA TOPRAK RAZGATLIOGLU95KAWASAKI CHAZ DAVIES94DUCATI SANDRO CORTESE83YAMAHA TOM SYKES80BMW JORDI TORRES65KAWASAKI MICHAEL ...

Superbike – Rea si prende Gara-2 a Misano - Bautista cade : Mondiale riaperto : WorldSBK: le vittorie di Alvaro Bautista nella Superpole Race e Jonathan Rea in Race 2 infiammano la sfida per il Mondiale. La doppietta dell’inglese accorcia a 16 punti la distanza in classifica Finalmente il sole. E in pista ancora un grande spettacolo. La domenica del Pata Riviera di Rimini Round ha accolto il pubblico degli appassionati in una splendida cornice, insieme alle gare di un programma che ha regalato alla Motor Valley un ...

VIDEO Superbike - GP Misano 2019 : gara-2 - highlights e sintesi. Rea vince e riapre il Mondiale - caduta di Bautista : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il britannico si è imposto agevolmente in Romagna e ha riaperto la lotta per il titolo iridato visto che Alvaro Bautista è caduto nelle battute iniziali mentre si trovava al comando. Il centauro della Kawasaki accusa un ritardo di 16 punti dall’alfiere della Ducati, oggi soltanto 14esimo al traguardo dove Razgatlioglu e Sykes hanno completato il podio tutto ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP di Misano : Bautista a +16 su Rea : Si è riaperto il Mondiale Superbike 2019 al termine del GP di Misano 2019, la settima tappa del campionato ha infatti stravolto i valori in campo: Jonathan Rea ha vinto gara-1 e gara-2 mentre Alvaro Bautista è caduto nella prova che ha chiuso il fine settimana in Romagna. Ora lo spagnolo della Duccati vanta soltanto 16 punti sull’alfiere della Kawasaki, si preannuncia un duello serrato per il titolo iridato nella seconda parte della ...

Superbike - GP Misano 2019 : risultato gara-2. Jonathan Rea vince e riapre il Mondiale - brutta caduta di Bautista : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP Misano 2019, settima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico ha firmato la doppietta sul circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, il Campione del Mondo in carica si è replicato dopo aver vinto la gara-1 di ieri e ha riscattato il quinto posto raccolto stamattina nella superpole race. Il centauro della Kawasaki ha approfittato al meglio della caduta di Alvaro Bautista, volato a terra nelle ...

