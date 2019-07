"Senatore" in Fontana Trevi lancia Sos

Chi per fare spettacolo, chi per rinfrescarsi e chi per racimolare qualche moneta. Ma questa volta qualcuno si è immerso in una delle storiche fontane di Roma per una "giusta causa". Vestito dadell'antica Roma, è entrato nelladigridando di voler mettere in scena un'azione dimostrativa a favore dei commercianti campani vittime della camorra e chiedendo di parlare con il ministro dell' Interno,Salvini. L'uomo, italiano di 38 anni, è stato fermato dalla Polizia locale e sanzionato:550 euro più il Daspo(Di lunedì 15 luglio 2019)