Sardegna | incendio in Ogliastra | fiamme alte fino a 10 metri Evacuati una spiaggia | due

(Di lunedì 15 luglio 2019) Un nuovoa Cea, nella provincia sarda dell’, dopo il disastro nella vicina Tortolì dello scorso sabato. Lea 10, sono divampate vicino alladel paese e si sono poi estesead alcune strutture turistiche della zona, due campeggi e un albergo, oltre che a una colonia di salesiani. Tutte le strutture sono state fatte evacuare, così come la, mentre per tentare di spegnere gli incendi sono stati impiegati i canadair. La Protezione civile ha riferito che sono stati registrati circa 50 incendi dal 1 giugno solo nella zona di Nuoro e dell’e che, oltre a mettere in pericolo turisti e abitanti, stanno distruggendo sterminate aree di macchia mediterranea. Questa volta, è toccato alla località di Cea, a metà tra Bari Sardo e Tortolì. Ad alimentare le, che sembrano essere generate da un focolaio ancora ...

