Luna 50 | su Sky tg24 cinque giorni di programmazione dedicata al cinquantesimo dello

(Di lunedì 15 luglio 2019) Skycelebrerà ilanniversariosbarco sullacon “50”, unaa partire da martedì 16 luglio 2019, giorno in cui, 50 anni fa, partì da cape Canaveral la missione Apollo 11, fino a sabato 20 luglio, data dell’alggio. IL RICORDO DEL GIORNO CHE HA CAMBIATO LA STORIA A partire da Martedì 16 luglio ogni giorno, fino a sabato 20 luglio, saranno proposte in onda, su sito e sui canali social di Sky, delle clip in cui oltre trenta esponenti del mondo della scienza, della cultura espettacolo raccontano dove fossero 50 anni fa, nello storico momento in cui il primo uomo mise piede sulla. Tra i nomi intervistati: Pedro Almodovar , Giovanni Caprara , Maurizio Cheli , Johan Dietrich Woerner, Shirin Ebadi, Etro, Paolo Ferri, Ken Follet, Francis Ford Coppola, Irene Grandi, Peter Greenaway, Mara Maionchi, Giovanni Malagò, Franco ...

