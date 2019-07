LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | Minisini e Flamini D’ARGENTO nel sincro misto! Il

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : ARGENTO AZZURRO! Flamini-Minisini tornano sul podio iridato. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale - ora in corso il team Highights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07 Ungheria in scena ora. 12.05 Divertente e molto buona la prova delle francesi (ANNEQUIN Marie, DISBEAUX Manon, ESNAULT Ambre, GONZALEZ Laura, GUERMOUD Inesse, JENKINS Maureen, LUSSEAU Solene, PLANEIX Eve, TREMBLE Charlotte, TREMBLE Laura) che raggiungono quota 87.2000 (Ese: 26.3000, Imp: 34.8000, Difficoltà 26.1000) 12.00 Iniziata la finale. 11.56 Manca poco al via ufficiale della prova ...

11.55 Appena terminata la sfida tra Ungheria e Nuova Zelanda, ora toccherà all'Italia. 11.50 Serve un gran debutto agli azzurri per puntare ovviamente verso la prima piazza del girone, fondamentale in chiave quarti di finale. 11.49 Nel frattempo è in corso la sfida tra Ungheria e Nuova Zelanda, al termine del match entreranno in acqua Italia e Brasile. 11.48 Due precedenti nel 2016, ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : ARGENTO AZZURRO! Flamini-Minisini tornano sul podio iridato. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56 Manca poco al via ufficiale della prova con le francesi! 11.52 Le ucraine hanno vinto per ben 10 volte nelle World Series e oggi proveranno a prendersi l’oro da favorite. Francia e Canada dovrebbero essere le principali protagoniste per il podio ma essendo un Mondiale sarà tutto da vedere cosa può accadere. 11.48 Per quanto riguarda questo evento Highights, è una specialità che ha ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini-Minisini secondi alle spalle dei russi : argento vicino. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.37: Battaglia per il bronzo aperta con i giapponesi Abe e Adachi in acqua 10.35: La coppia cinese si inserisce al quarto posto con il punteggio di 85.5881 (Execution 25.9000, Impression 26.0000, Element 33.6881). Un miglioramento di tre decimi soltanto rispetto alle qualificazioni 10.32: In gara adesso la coppia cinese composta da Shi e Zhang, quinti nelle qualificazioni 10.30: E’ ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini-Minisini in gara per la medaglia. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00. Freedom il pezzo su cui si esibiscono i kazaki 9.57: Tra pochi istanti entra in vasca la coppia del Kazakhstan 9.50: In gara Kazakhstan (Issayeva e Makhanetiyarov), Colombia (Cerquera Hatiusca, Sanzhez), Brasile (Souza, Stefphan), Russia (Gurbanberdieva e Maltsev), Italia (Flamini, Minisini), Usa (May, Vega Figueroa), Cina (Shi, Zhang), Giappone (Abe, Adachi) e Spagna (Garcia Garcia, ...

La presentazione del match – Programma dei Mondiali di oggi – Programma della sfida tra Italia e Brasile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile, valida per la prima giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Gwangju: alla Nambu University Grounds in terra sudcoreana scende in acqua il Settebello che alle ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : attesa per Linda Cerruti nel Solo Libero. Flamini-Minisini si giocano la medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.20: In gara ora la rappresentante di Costarica Valeria Lizano, 21 anni 5.19: Buona prova della francese Eve Planeix che totalizza un punteggio di 86.4667 (Execution 26.0000, Artistic Impressione 34.2667, Difficulty 26.2000) che significa quarto posto provvisorio e finale conquistata 5.14: In vasca ora la francese Eve Planeix, 19 anni 5.12: Per la bulgara Alexandra Atanasova arriva un ...

La presentazione della gara – Il medagliere di Gwangju 2019 – Il programma di oggi del Mondiali di Gwangju 2019 Buonanotte e ben ritrovati su OA Sport con la DIRETTA LIVE della quarta giornata di competizioni ai Mondiali di Nuoto sincronizzato di Gwangju 2019; il programma odierno prevede il turno preliminare del solo free femminile che prenderà il via alle 4:00 di questa ...