La smart tv di Honor sarà più di un televisore | cosa sappiamo finora

Honor 20 - lo smartphone per chi cerca tanta autonomia e prestazioni elevate - spendendo un po’ : Honor 20 è uno smartphone di fascia medio alta che ha nei suoi punti di forza autonomia, ergonomia e prestazioni. Il cliente ideale è chi cerca tanta autonomia e prestazioni di alto livello, senza tralasciare ergonomia e qualità costruttiva. Il prezzo (499 euro) è un po’ alto rispetto ai diretti concorrenti come il Mi 9 di Xiaomi e lo ZenFone 6 di Asus, la memoria non è espandibile e manca la presa jack per le cuffie. ...

Annunciata HONOR smart Screen - la TV del futuro con supporto 5G : Ormai da mesi si susseguono indiscrezioni secondo cui HONOR si prepara a lanciare una serie di Smart TV e ad inizio agosto sarà finalmente ufficiale L'articolo Annunciata HONOR Smart Screen, la TV del futuro con supporto 5G proviene da TuttoAndroid.

Ecco quali saranno i nomi dei prossimi smartphone HONOR serie X : In attesa di HONOR 9X e HONOR 9X Pro, l'azienda ha registrato i nomi dei prossimi smartphone della serie X, Ecco quali saranno. L'articolo Ecco quali saranno i nomi dei prossimi smartphone HONOR serie X proviene da TuttoAndroid.

Nuovi brevetti parlano di HONOR Vision e smart Screen : di cosa si tratta? : HONOR registra i nomi HONOR Vision ed HONOR Smart TV, giusto in tempo per quella che sembra essere la data di lancio del tanto vociferato televisore Smart dell'azienda: un'immagine ambigua fa infatti pensare al 15 luglio. L'articolo Nuovi brevetti parlano di HONOR Vision e Smart Screen: di cosa si tratta? proviene da TuttoAndroid.

Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio : Huawei e HONOR sono pronte a rilasciare l'aggiornamento con la EMUI 9.1 per tanti nuovi smartphone, come comunicato nelle settimane passate. L'articolo Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio proviene da TuttoAndroid.

View 30 - ecco cosa sappiamo sul primo smartphone 5G di Honor : (Foto: Weibo) Honor View 30 inizia a far parlare di sé con una prima infornata di indiscrezioni sulla composizione della scheda tecnica del futuro top di gamma che sarà verosimilmente svelato nella prossima stagione dal brand “giovane” di Huawei. Per ora è conosciuto come Honor V30, ma verosimilmente si seguirà la stessa strategia commerciale del precedente Honor View 20, che era noto anche come Honor V20. cosa mette sul piatto? Da quanto ...

HONOR lancerà smartphone 5G entro la fine dell’anno : Il presidente onorario di ha confermato che il produttore è al lavoro su uno smartphone 5G, aggiungendo che sarà lanciato nella seconda parte del 2019. L'articolo HONOR lancerà smartphone 5G entro la fine dell’anno proviene da TuttoAndroid.

HONOR aumenta la qualità dei suoi smartphone : ecco i nuovi test di affidabilità : HONOR migliora i test di qualità e affidabilità dei suoi smartphone Android attestandosi sugli standard 3.2: ecco in cosa consistono le prove da superare nei controlli. L'articolo HONOR aumenta la qualità dei suoi smartphone: ecco i nuovi test di affidabilità proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR : Huawei ha rilasciato le proprie patch di sicurezza datate luglio 2019, contenenti le correzioni per numerose vulnerabilità, alcune delle quali considerate critiche. L'articolo Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Un’occhiata ad Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor - foto screen menù e grafica : Curiosi di vedere che aspetto avreanno Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor? L'interesse nei confronti del prossimo major update può essere già in qualche modo soddisfatto oggi 2 luglio con un'anteprima della prossima esperienza software. Una build di un rilascio relativo proprio alla prossima versione del sistema operativo e dell'interfaccia del produttore cinese ci consente già di dare appunto un'occhiata a quello che vedremo ...

Manuale HONOR 20 Lite guida uso smartphone : Manuale Utente HONOR 20 Lite PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF tutte i trucchi e la guida uso smartphone HONOR 20 Lite

Manuale HONOR 20 Pro guida uso smartphone : Manuale Utente HONOR 20 Pro PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF tutte i trucchi e la guida uso smartphone HONOR 20 Pro

Lista ufficiale di smartphone Honor con EMUI 9.1 e date di rilascio dell’aggiornamento : Una data importante quella del 27 giugno per tanti utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un modello Honor, soprattutto in riferimento a coloro che da tempo aspettavano un segnale ufficiale per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo la diffusione di alcune novità per dispositivi meno popolari e prontamente trattati sulle nostre pagine, questo giovedì possiamo finalmente parlare dei prodotti ...