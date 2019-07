huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Dopo aver letto tantissime pubblicità a tutta pagina con promozioni speciali sui posti meravigliosi della costa sarda, ho pensato di andare a verificare cosa stesse accadendo in.La prima avventura è stata arrivare sull’isola, perché una grande compagnia come Alitalia annulla il mio volo ai primi di giugno, ma me lo comunica tre giorni prima della partenza, solo l’8 luglio, avvisandomi che, se voglio, posso però prendere un volo da Milano partendo il giorno prima e tornando il giorno dopo rispetto a quello programmato.Nessuno mi dice tuttavia chi pagherà l’albergo per le due notti in più e i costi legati al soggiorno più lungo. Una volta arrivato mi sono accorto che queste meravigliose strutture alberghiere pubblicizzate sui giornali, e che rimangono chiuse da ottobre ad aprile, si trovano in una condizione ...

HuffPostItalia : In Sardegna turismo vip, ma a mezzo servizio - SardiniaPost : #Sardegna #Economia #Turismo Navi da crociera con doppia tappa isolana, a Cagliari e a Olbia: è la proposta emersa… - provinciasulcis : La competitività della #Sardegna alle soglie del terzo decennio del millennio: economia, innovazione, welfare, infr… -